Incendio en Caja de Jubilaciones: presidente de la Junta no cree que orden haya salido de la Municipalidad

El presidente de la Junta Municipal, César Escobar, fue consultado con respecto a las declaraciones que dio hoy Ramón Fernando Kiessel Bejarano, funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, quien confesó haber provocado el incendio del 16 de mayo, pero por orden de “alguien importante”.

Al consultársele si cree que la orden pudo haber salido de algún alto funcionario de la Municipalidad de Asunción, respondió que no cree que esto sea posible.

“No llegará ni a la Junta ni al Municipio”

“Ninguna investigación seria llegará a esa conclusión porque no partió de aquí (la orden). Me sorprenden estas suposiciones, tengo la certeza de que (la investigación) no llegará ni a la Junta ni al Municipio”, expresó el edil.

A pesar de que no cree que los responsables estén en la Municipalidad, aseguró que estará a total disposición de colaborar si el Ministerio Público desea hacer pesquisas en la institución.

“Lo más correcto es dejar en manos del Ministerio Público. Nuestro compromiso es que se aclare el transfondo”, finalizó el concejal.