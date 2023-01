Acusan a consulesa paraguaya de ser “prepotente” y no asistir a paraguayos en Sevilla

El presidente de la Asociación de Paraguayos en Sevilla -una ciudad con una gran colectividad de compatriotas en España-, William Galeano, realizó una serie de graves denuncias en contra de la consulesa paraguaya en Málaga, Kathya María Stefanía Bareiro Duarte.

Según acusa Galeano, la funcionaria diplomática presuntamente actuó de forma prepotente en contra de los compatriotas en un evento que fue organizado por el Consulado en septiembre del 2022 para la colectividad paraguaya residente en Sevilla, que ronda entre las 5.000 a 6.000 personas.

En esa ocasión, se dio una mala organización de la actividad en la que se prevía atender a los connacionales y supuestamente, según denuncia el presidente de la Asociación, detallando también que la consulesa llegó recién pasado el mediodía al lugar, siendo que los paraguayos estaban esperando ya desde tempranas horas en medio de un intenso calor y la hora marcada para el inicio de la jornada consular era a las 10:00.

Ante esto, Galeano llegó a remitir en septiembre del 2022 una nota al canciller Nacional Julio César Arriola, con una copia al embajador paraguayo en España, Ricardo Scavone Yegros, denunciando el hecho e incluso solicitando la destitución o traslado de Bareiro.

“Se hizo esto en una época de mucho calor y no se previó tanta gente, ni los funcionarios daban abasto. Viene ella a las 13:00 con un tono despectivo y amenazante, diciendo que ella era la consulesa y la que mandaba ahí. Incluso me culpó a mí ante el desconocimiento de sus funciones. Yo colaboro con las actividades del Consulado hace años pero no soy ningún funcionario y tampoco me pagan por eso”, reitera.

Reunión entre la consulesa, el embajador y el denunciante

Tras su nota, Galeano detalla que mantuvo una reunión en Sevilla con el embajador paraguayo en España, la cónsul y una persona más que también buscaba realizar una denuncia en contra de su administración.

En esa ocasión, la funcionaria habría sido increpada sobre los cuestionamientos, entre los que se resaltó que las críticas que se publicaban en la página oficial del Consulado en la red social Facebook, eran borradas, con lo que Bareiro supuestamente alegó desconocer quién administraba esta cuenta.

Incluso, otra acusación que hizo el hombre en contra de la diplomática fue que ella “pasaba la pelota” a administraciones anteriores a algunos cuestionamientos que recibía.

“La gente está perdiendo dinero porque no se pasa por Sevilla. Nos sentimos huérfanos y nunca antes fuimos maltratados o humillados, pero ahora nos sentimos menospreciados e ignorados. Ella sigue en el cargo y le da igual todo, pero no sabe que si no hay paraguayos acá, no va a tener que cumplir funciones”, disparó.

Respuestas de la diplomática ante las denuncias

Kathya María Stefanía Bareiro Duarte brindó unas respuestas ante estas acusaciones, asegurando que ella “no acostumbra maltratar a nadie” y en referencia a la denuncia por lo ocurrido en la jornada consular en Sevilla, dijo que fueron malas interpretaciones que ya fueron aclaradas.

“Entiendo que no hay queja alguna después de las aclaraciones que se dieron y precisamente nuestro esfuerzo es el de dialogar y conocer las necesidades de los compatriotas, como ocurrió en la reunión mencionada”, indicó la ministra en comunicación con ABC Color.

Asimismo, Bareiro explicó que la circunscripción consular a su cargo abarca toda la comunidad autónoma de Andalucía, la Región de Murcia, Ceuta y Melilla, brindando así asistencia periódica fuera de la sede ubicada en Málaga.

Incluso detalló que desde su inicio en las funciones se ha brindado una “especial importancia” a la colectividad residente en Sevilla, con la realización de 3 de las 7 jornadas consulares, que son días donde los funcionarios del consulado van a otras ciudades para recibir solicitudes de documentaciones y también entregarlas.

Finalmente, la funcionaria instó a los interesados a seguir las cuentas de redes sociales del Consulado General de la República del Paraguay en Málaga, tanto en Facebook como en Instagram.

