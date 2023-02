Terna para la CSJ: Consejo de la Magistratura reconsidera dos candidaturas y rechaza una

El pleno del Consejo de la Magistratura, resolvió dar recurso de reconsideración a la postulación del Dr. Manuel Aguirre y el Dr. Rubén Romero Toledo para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reemplazo de Antonio Fretes. Así estas personas se suman a los 38 candidatos al cargo.

Sobre la presentación de los argumentos del Dr. Manuel Aguirre, la Dirección Jurídica del Consejo de la Magistratura analizó que se ha presentado su título registrado ante el incumplimiento con el reglamento con el artículo 10 inciso C, registro ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del título de Doctor en Derecho.

Finalmente, el candidato ha cumplido con el requisito de la presentación del título de Doctor en Derecho registrado. Asimismo se aprecia que se dio inicio al trámite exigido el 23 de enero del 2023, fecha que está dentro del calendario de postulación.

Por un lado, sobre la postulación del Dr. Rubén Romero Toledo fue reconsiderada tras el estudio del recurso del incumplimiento con el reglamento con el artículo 10 inciso C, registro ante el MEC, del título de Doctor en Derecho.

Mediante el análisis de la Dirección Jurídica del Consejo de la Magistratura, son correctos los argumentos presentados y concluyen que el candidato ha cumplido con los requisitos exigidos.

Asimismo, el Dr. Romero presentó como constancia del registro de su título en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Educación y Ciencias, que tiene como fecha el 8 de febrero de este año. Aseguran además que las fechas registradas en el documento están dentro del plazo establecido.

Por unanimidad, los integrantes del Consejo de la Magistratura admitieron las reconsideraciones.

Reconsideración de Argüello Cañiza fue rechazada

El recurso de reconsideración de la Abg. Diana Argüello Cañiza, no fue admitida. Se determinó que no cumple con el requisito pues no tiene el título de Doctora en Derecho.

La misma presentó el título de Doctora en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional, expedido por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE). En cambio, la Dirección Jurídica del Consejo de la Magistratura concluye que uno requisitos es poseer el título universitario de Doctor en Derecho, que debe ser expedido por una universidad y debe ser en derecho.

Es así que a la candidata se le otorga el título de Doctora en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional y no efectivamente en Derecho para que sea admitida.

El hecho que su tesis tenga un abordaje jurídico, no hace que el título expedido sea en Derecho. La Asesoría Jurídica, del Consejo de la Magistratura concluye que la candidata no cumple con los requisitos para la postulación. Asimismo, por unanimidad rechazan el recurso de reconsideración.

Ante la renuncia de Dr. Fidencio Paredes Coronel a la candidatura para Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Manuel Aguirre y el Dr. Rubén Romero Toledo suman 38 candidatos. Mañana deben presentarse para rendir en la sede del Consejo de la Magistratura.