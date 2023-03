Cartistas se tratan de “cachafaz y privilegiado”

El senador Sergio Godoy (ANR, HC) trató de “cachafaces” a sus colegas por desvirtuar el proyecto de ley de Diputados que pretende incluir a cinco departamentos del país. Mientras que el senador Monges, quien propuso incluir al departamento de Paraguarí, calificó de “privilegiado” a su colega.

“Estamos legislando en base a un proyecto original, sobre un tema específico que era la inundación y resultó que hay otros colegas que relatan hechos ciertos de su departamento y otros que no están (por Silvio “Beto” Ovelar y José Pakova Ledesma) y me parece una actitud, espero que no se enojen, bueno, hasta cachafaz de estar decidiendo. Podemos subir el monto y eso se paga, inclusive la gente de San Pedro, que tuvo el problema del desborde del Jejui y que no está acá, la gente de Caaguazú y en distintos departamentos. Reitero, me parece una actitud y un proceder muy cachafaz y no estoy de acuerdo con esta forma de llevar (el tratamiento del proyecto). En todo caso, posterguemos una semana y se ven las necesidades reales”, dijo Godoy.

El senador Juan Darío Monges (ANR, HC), quien pidió incluir al departamento de Paraguarí, se puso el sayo y respondió molesto a su colega: “Rechazo categóricamente el trato de cachafaz a quienes pensamos diferente, y más cachafaz es aquel que llegó por privilegio, se puede llegar fácil, pero sostenerse en este estrado de poder obedece principalmente a la voluntad popular, y quien trata de cachafaz hoy día porque (padece) de orfandad popular hoy ya no está como candidato”, dijo.