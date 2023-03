Melgarejo rechaza acusación de corrupción y se dice sorprendido por designación de EE.UU.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Édgar Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), se declaró sorprendido por el anuncio hecho hoy por el Gobierno de los Estados Unidos de sanciones en su contra por supuestos hechos de corrupción.

Melgarejo fue designado como supuesto responsable de hechos de corrupción significativa hoy junto con Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, y Vicente Andrés Ferreira, primo de Gustavo Rodríguez, intendente renunciante de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

A los tres les fue impuesta una prohibición de ingreso a los Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense dijo contar con “información fidedigna” de que Melgarejo “malversó fondos públicos para beneficio personal” durante su tiempo al frente de la Dinac.

Melgarejo dijo que sintió “sorpresa” al enterarse de su designación, afirmando no conocer “los argumentos de fondo para que hayan tomado esta decisión”.

“Voy a tratar de interiorizarme; asumiremos nuestra defensa donde haya que hacerlo”, manifestó. “Trataré de recurrir con mis abogados a la embajada para saber en qué se basa esta designación”, añadió.

“Tapabocas de oro”

Melgarejo fue destituido de la Dinac y procesado por la supuesta compra a precios sobrefacturados de tapabocas en marzo de 2020. El Ministerio Público afirma que esa compra supuso un perjuicio de G. 59 millones contra el Estado.

“Hasta hoy no he presentado un solo escrito en el proceso, no ejercí mi defensa técnica, dejé que el Ministerio Público y la Justicia hagan su trabajo. Ojalá a partir de ello pueda dilucidarse que no hubo ninguna conducta que tenga relevancia penal”, dijo, al tiempo de rechazar “de plano que hubo hechos de corrupción”.

“Si no hay ningún tipo de contaminación e injerencia de nadie, la Justicia seguramente determinará lo correcto”, concluyó.

Melgarejo y los demás imputados en el caso de los “tapabocas de oro” deben presentarse a una audiencia preliminar el 28 y 29 de marzo próximos.