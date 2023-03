Diputados adelantarán sesión por Semana Santa y harán un “puente largo”

“Adelantamos nuestra sesión ordinaria del miércoles 5 (de abril) al lunes (3), como ustedes ya se habrán dado cuenta, el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) ya decretó incluso asueto el miércoles 5 y, consecuentemente, nosotros vamos a hacer el lunes la sesión de la semana santa”. indicó el vicepresidente 1º de la Cámara Baja, Ángel Paniagua (ANR, oficialista) tras la reunión de mesa directiva realizada esta mañana.

La convocatoria a extraordinaria está fijada inicialmente para las 10:00 y, según indicaron, este jueves se estaría definiendo el orden del día respectivo. Esto implicará que tantos los legisladores como los funcionarios de la Cámara Baja tendrá libre prácticamente desde el martes 4 al domingo 9.

En el caso de los diputados, lejos de aprovechar para el recogimiento espiritual, se estima que aprovecharán el tiempo para realizar campaña proselitista, ya que la mayoría busca ser releecto o, en su defecto, aspira a otros cargos mayores.

Millonario préstamos y compra de radares destacan para este miércoles

También en la fecha se definió el orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 29, que consta de 20 puntos, donde se volvieron a incluir, como primeros puntos, dos millonarios pedidos de préstamos que vienen siendo postergados hace un par de semanas.

El primero refiere a un crédito en total de US$ 165 millones (US$ 105 millones proveidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 60 millones del Instituto de Crédito Oficial de España) para la construcción de sistemas de alcantarillados y agua potable para zona metropolitana de Asunción.

Como segundo punto, vuelve a figurar otro millonario préstamo de US$ 45 millones, para el “mejoramiento” del sistema de Salud en Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná, que está pendiente desde hace tres años en Cámara Baja, y que es cuestionado por querer apurarse ahora, en época electoral.

En lo que refiere a presupuesto, también se plantea una amnpliación presupuestaria para la Secretaría Nacional de Cultura por G. 15.605.793.550, para las obras de “puesta en valor” de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú de la ciudad y de la Sacristía de la Iglesia de San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón.

Por otra parte, como punto 11 figura el proyecto que busca establecer la obligación de instalar radares aéreos para el control del espacio en el combate a narcoavionetas.

El proyecto proveniente del Senado establece que se deberán establecer los fondos para la compra de equipos en el presupuesto del Ministerio de Defensa y los fondos “asignados para los fines establecidos precedentemente, deberán permitir lograr la cobertura y resguardo de todo el territorio nacional, en un plazo no mayor a dos años”.