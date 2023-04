Candidata al Senado propondrá que parlamentarios ganen menos de G. 20 millones

La candidata a senadora Rafaela Guanes presentó un proyecto de ley que pretende reducir el salario de los diputados y senadores, en concepto de dietas, bonificaciones y otros beneficios que tienen. Agregó que no busca la desprecarización de la actividad parlamentaria, sino la austeridad. El objetivo es que los cargos no sean copados por gente que solo busque dinero y no servir al pueblo.