Video: de “promiscua” y “roba maridos” se tratan diputadas en plena sesión

Durante el debate sobre un crédito de US$ 195 millones para la financiación un sistema de agua potable y saneamiento en Alto Paraná, la diputada Kattya González (PEN) denunció que el dinero sería utilizado para financiar la campaña del Partido Colorado y fue especialmente críticas con sus legisladores.

Pidió a los esteños que “dejen de elegir cachivache y carruaje porque cada pysã tronco que mandan acá de la claque colorada que no saben ni leer ni escribir” y pidió que no se dejen engañar por el acápite del proyecto, porque la verdad es que “está gente (colorados) va a comer más de 115 millones de dólares y ustedes no van a tener agua”.

La diputada altoparanaense Rocío Abed (ANR, HC) se tomó por aludida por las palabras de González, y respondió haciendo alusiones personales.

La legisladora es la misma que dijo: “yo le muevo la colita ahí cuando le veo a don Horacio (Cartes) porque me compró, conquistó mi corazón con cariño y con liderazgo”.

La respuesta de Rocío Abed a Kattya González

“Aquella que quiso ser poliamor porque era progre e interesante, poliamor para no llamarle promiscua. Se dio cuenta que la sociedad paraguaya conservadora le repudió. ¡Ah! Cambió, ella era monógama y se casó dos veces con el mismo tipo. Esa persona incoherente es la que le quiere hacer abrir los ojos a Alto Paraná”, dijo atacando Abed, esposa del diputado Justo Zacarías Irún (ANR, HC).

González volvió a replicar, acusando que Abed como parte del clan Zacarías Irún “se ha enriquecido y ha robado lo que pudo en Alto Paraná” y remató diciendo: “Seré muy promiscua, pero no seré una roba maridos”, haciendo alusión a que antes de estar en pareja con Abed, Zacarías estaba casado con María Martha McLeod Arrúa, hermana de la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Estas disputas y ataques personales son la constante, y más aún en esta última etapa electoral, lo que hace que los puntos del orden del día queden relegados y directamente no sean tratados, ya que rara vez las sesiones logran terminar, ya que constantemente quedan sin quorum.