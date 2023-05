Fuerza Republicana sobre unidad colorada en el Senado: “No queremos ser una aplanadora, queremos tener decisiones propias”

El presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR, Fuerza Republicana), indicó que ayer iniciaron el diálogo en su bancada, camino a formar una “bancada colorada independiente, con decisiones propias”. Añadió que solo faltaría para la conformación un parlamentario, que no pudo estar presente, y luego harían el anuncio.

“No queremos ser un aplanadora, queremos tener decisiones propias. Nos preocupa el endeudamiento, problemas grandes como salud y educación, que nunca se resuelven. Queremos ver qué tipo de acciones tomamos al respecto”, manifestó ante los medios de prensa.

Aunque no lo quiso descartar por completo, “por respeto” a sus colegas, ya adelantó que no habría intenciones de unirse con el cartismo. “Difícil iniciar con una bancada unificada porque no hay acuerdo”, declaró y acotó que desde Colorado Añeteté quieren trabajar con todos los sectores, no solo con los de su mismo partido.

Una decisión “prácticamente unánime”

“Nosotros queremos trabajar; creemos que somos 45 los electos y todos tenemos que trabajar en los próximos cinco años. No se habló todavía de la unidad. Respetamos la ausencia de Juan Afara, así que el próximo martes volveremos a reunirnos, pero prácticamente es una decisión unánime la de conformar una bancada (independiente)”, añadió.

Sin embargo, acotó que van a reunirse con el presidente Santiago Peña y no serán “el palo en la rueda” para el próximo gobierno.

