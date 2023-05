Dionisio Amarilla y Sergio Rojas: ¿primeras fugas de la próxima bancada liberal en el Senado?

El senador Enrique Salyn Buzarquis, reelecto para el próximo periodo, habló al respecto de la situación de la próxima bancada liberal en la Cámara de Senadores y aseguró que todavía no se abrió la negociación para el liderazgo de esta, aunque si estarán trabajando en la construcción de una unidad de la oposición. Se habla de una posible “fuga” de legisladores en esta bancada.

Consultado sobre las posibles fugas dentro de la propia bancada del PLRA, Buzarquis señaló que es decisión de los legisladores, aunque cree que la gran mayoría de los liberales irán unidos. Consultado sobre si eso debilitaría la unidad de la oposición, señaló que es decisión de cada legislador el pertenecer o no a esa unidad, a pesar de que eso sería lo más conveniente.

El legislador señaló, por ejemplo, que Sergio Rojas había prometido estar en la bancada. En el caso de Dionisio Amarilla, le había dicho en un primer momento que hablaría después de la proclamación, pero ahora entiende que tendrá “su propia hoja de ruta”, dando a entender que no lo haría.

Fugas en la bancada liberal en la Cámara de Senadores: ¿afectará diálogo con Cruzada Nacional?

Con respecto a las conversaciones con los senadores electos por Cruzada Nacional, señaló que aunque no puede hablar en nombre de toda la bancada, considera que hay que dialogar con todos los sectores. “Acá en el Senado muchas veces un voto vale todo”, asegurando que no está a favor de la intolerancia y que nadie pierde nada hablando.

Con respecto a las posturas de sus colegas de no conversar con el partido, aseguró que los parlamentarios no son Payo Cubas, por lo que considera que hay que esperar a la asunción de los legisladores para tomar decisiones pero no sin hablar.

