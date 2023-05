Diez intendentes y dos gobernadores están en falta ante la Contraloría

Por ley los intendentes y gobernadores deben presentar sus rendiciones de cuentas a la Contraloría por el uso de los fondos que reciben en concepto de Fonacide, royalties y juegos de azar de manera cuatrimestral; y si no cumplen con este requerimiento en algunos casos el Ministerio de Hacienda les bloquea las transferencias, hasta tanto se pongan al día con las documentaciones.

Según el informe publicado el pasado 17 de mayo por el ente contralor, no rindieron cuentas el gobernador de Central Gustavo Machuca (ANR, FR), sin embargo, el Ministerio de Hacienda le transfirió en concepto de royalties G. 2.770 millones y Fonacide por G. 1.076 millones estos primeros cuatro meses del 2023.

La lista de los que no presentaron informes sigue con el intendente Moisés Recalde (ANR, HC) de Fuerte Olimpo, quien pese a no rendir cuentas recibió en concepto de royalties unos G. 842 millones; Hilario Adorno (ANR, FR) de Puerto Casado, está en falta pero igualmente recibió por royalties unos G. 548 millones y en fonacide unos G. 213 millones; Mirtha Fernández (PLRA) de Valenzuela, no recibe fondos desde el 2021 y no rinde cuentas a Contraloría.

También está en falta; Willian López (PLRA) de Itacurubí de la Cordillera, pero igualmente recibió en concepto de royalties uno G. 468 millones; el jefe comunal Antonio Apezteguia (ANR, FR) de San Vicente Pancholo no rindió informe, pero recibió por royalties unos G. 962 millones y en fonacide unos G. 357 millones; el intendente David González (PLRA) Capiibary no presentó informes, pero recibió por royalties unos G. 940 millones y en concepto de Fonacide unos G. 470 millones y Javier Peralta (ANR, FR) de Belén, no presentó informes y no recibió fondos.

Presentación tardía a Contraloría

Por otro lado, las autoridades que no presentaron a tiempo sus documentaciones ante el ente contralor son: Zulma Domínguez (PLRA), quien es gobernadora de Concepción pero recibió en concepto de royalties por G. 2.730 millones y en Fonacide unos G. 1.076 millones; el intendente Fabio Díaz Mendoza (PLRA) de Juan de Mena no rinde cuentas, igualmente recibió por royalties unos G. 425 millones y por Fonacide G. 213 millones.

Asimismo, el intendente Derlis Martínez (PLRA) de Mbocayaty de Yhaguy rindió su informe fuera de tiempo, pero igualmente Hacienda le transfirió por royalties unos G. 391 millones y por Fonacide unos G. 196 millones y el intendente Gustavo Penayo (ANR, HC) de Caapucú no rinde cuentas y no recibe fondos desde el 2022.