La ley suprema para los colorados es el poder, afirma Saguier

- Profesor Saguier, ¿cómo evalúa esta derrota liberal en las elecciones?

- Es un momento muy difícil. Confío en que el partido Liberal seguirá siendo una de las instituciones que defienda a rajatabla la libertad, los derechos humanos y la democracia pluralista. Todo depende de sus dirigentes, que estén a la altura del desafío del momento y se haga prevalecer el compromiso cívico con la nación y su gente. Tenemos que analizar muy bien todos juntos con desapasionamiento. Lo peor que podemos hacer es tirar todo por la borda. No hay tiempo que perder. Se vienen de inmediato elecciones municipales para corregir lo andado.

- ¿Qué hicieron mal los liberales? Desde la caída de Stroessner en el ´89 ya podían haber sido poder pero los colorados fueron más hábiles...

- Yo no puedo olvidar todo el sacrificio personal que significó hacer oposición a Stroessner. En esos últimos años del stronismo me pasaba la vida en la cárcel. Me acuerdo cuando estaba asilado en la Embajada argentina, creo que era 1988 antes de la venida del Papa Juan Pablo II. El embajador era Raúl Quijano, un peronista. Hablabamos mucho. Eran los tiempos de la campaña electoral entre Menem y Cafiero. Nadie creyó que Menem le ganaría a Cafiero. Mi hijo Agustín, que tenía 10 años más o menos en ese entonces, me decía. “Papá vamos ya a Argentina”. Stroessner no me quería dar el salvoconducto. Ciertamente nos pesaba mucho la represión.

- Harto de andar preso...

- En realidad me harté y decidí abandonar la Embajada argentina. Me presenté en el Poder Judicial. Mi hermano “Rambo” (Hermes Rafael) estaba también asilado en ese momento en la Embajada de Colombia acompañando a Napoleón Ortigoza (se había escapado de su reclusión domiciliaria)...

- ¿De qué lo acusaron?

- Estaba procesado por la Ley 209 (de Defensa de la Paz Pública). Eran procesos inventados. El fiscal general era Clotildo Jimenez Benítez. Era un bárbaro.

- ¿Qué le hicieron esa vez?

- Me hicieron esperar una hora y media (en la antesala de la oficina del fiscal). Estaba hastiado con la incertidumbre de no saber mi destino. Al final apareció el secretario con la orden de libertad. No creí. Bueno, me salvó Juan Pablo II que anunciaba su venida al Paraguay (en mayo de 1988).

- Todo lo que lucharon los opositores contra Stroessner lo tiraron por la borda...

- Uno de los principales errores fue no hacer la ruptura con el stronismo. Fue un error disolver el Acuerdo Nacional después del Golpe del 89...

- Con los febreristas, demócrata cristianos y el Mopoco.

- El Mopoco pensó que podía tener incidencia dentro del partido Colorado en el Gobierno. ¿Se acuerda que Waldino Lovera se presentó en las elecciones del partido Colorado y sacó 3%? Ese porcentaje demostró que la estructura stronista estaba intacta.

- Todos siguieron el nuevo status quo por inercia. No se dieron cuenta de la oportunidad magnífica que tuvieron para llegar al Gobierno.

- Existió y existe todavía el propósito de sustituir la lealtad a la Patria por la lealtad a un partido y a una persona. Ese es el legado de Stroessner...

- Que sigue vigente...

- Sigue vigente. Es terrible.

- Nadie creyó que Payo Cubas podía llegar tan lejos con ese discurso antisistema. Eso embromó a la Concertación.

- A mí me resultaba difícil pensar siquiera que un político que anunciaba públicamente que un delincuente (Roque Pyguasú) iba a ser su ministro del Interior podía ser tomado en serio. Subía a un ómnibus y con prepotencia insultaba a los pasajeros. Eso no es razonable.

- ¿Eso le gustó a la gente por eso le votó?

- Por lo visto.

- Pero también el voto Cubas es una expresión de hartazgo contra los políticos...

- Reconocemos que la derrota fue dolorosa para nosotros. Nunca como antes la diferencia que tuvimos con nuestro tradicional adversario fue tan grande...

- Ese bagaje de acusaciones contra los colorados, muchas muy concretas, no hizo mella absolutamente en el espíritu de los que votaron...

- Mire que hubo en estos años escándalos de corrupción sumamente graves en los que estuvieron involucrados los colorados. Un ex presidente del país, cabeza de los colorados, fue señalado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos. El actual Vicepresidente recibió el mismo calificativo. Es difícil de entender...

- No les movió el pelo.

- Por lo visto para muchos no tiene ninguna importancia la corrupción. La estructura stronista estrictamente partidaria del partido Colorado ha sido sustituida por la burocracia. Es la columna vertebral del sistema electoral colorado hoy. Sigue siendo un partido hegemónico y excluyente.

- ¿Quién es responsable de la derrota, Efraín?

- Todos somos responsables, algunos más, algunos menos. Hay que analizar profundamente si la salida interna para la recuperación institucional y orgánica del liberalismo es un compromiso de entendimiento amplio. Nuestra estructura orgánica no funciona. Los comités no funcionan en el 90% del país. Responden más bien a liderazgos personales...

- Esa estructura colorada sigue incólume desde el stronismo. Los colorados siguen dando dádivas a los opositores para ser furgón de cola.

- Repito, el partido Colorado es un partido hegemónico y no podemos lograr quebrar eso. La hegemonía no es solamente política. Es financiera. El Banco Central, el Banco de Fomento, el Fondo Ganadero, el Crédito Agrícola, todo está en manos de ellos. Todo está hegemonizado.

- Es una hegemonía que se puede quebrar muy pronto, cuando el Estado ya no tenga plata que despilfarrar y haga carne el extremismo cubista.

- A diferencia de otros países de la región, nosotros tenemos que intentar el cambio siempre dentro de este esquema democrático.

- ¿Qué plantea para este período legislativo? La oposición se presenta dividida, el partido Colorado de alguna manera también pero el compartir el poder los une...

- La oposición tiene que ir a una conformación unificada de su fuerza política. Eso tiene que empezar ya ahora. Ir dispersos a las municipales puede significar la desaparición de la oposición.

- ¿Es posible la unión con Payo Cubas?

- Ese es el tema. Habría que ver qué plantea Cubas. No podemos dejar de lado los estatutos y empezar una guerra encarnizada entre nosotros. Debería ser una salida consensuada, institucional.

- ¿Ese discurso incendiario del partido Cruzada no les va a pasar por encima a ustedes institucionalistas?

- Es impredecible. Cuando se toman esas medidas extremas, de salirse de los cauces institucionales, las consecuencias pueden ser terribles. Cuando uno se aparta de los principios democráticos, de la institucionalidad, los resultados pueden ser nefastos...

- Este tiempo de transición entre el Gobierno que se va y el que viene, que son de tres meses. Dicen que es un tiempo de rapiña, donde todo se rifa. Hasta Santi Peña pidió socorro y Mario Abdo dijo no se pongan histéricos...

- Es la pelea por el botín. A mí me da pena. Tenemos dos millones de pobres en un país dominado por décadas por miembros de un mismo signo político. Hay 600 mil niños menores de 10 años que están en la extrema pobreza. Eso significa desnutrición, falta de asistencia médica, educación deficiente, falta de vivienda. ¿Cuál es el futuro de esos compatriotas? ¿A quién hay que atribuir la responsabilidad?

- Usted no le ve al nuevo Gobierno con muchas alas para solucionar estas desigualdades...

- No creo. En las estadísticas de los entes multilaterales, el país más inequitativo del Cono Sur es Paraguay. La riqueza nacional se distribuye de manera totalmente desbalanceada. El 80% de la riqueza nacional se reparte en un pequeño grupo de privilegiados.

- Y cada vez aparecen más autoridades con acusaciones clarísimas de corrupción, asociación criminal, lavado como fue acusado ahora el diputado y ahora senador electo Erico Galeano.

- Muchos estamos esperanzados por el trabajo de liderazgo que pueda ejercer el nuevo fiscal general (Emiliano Rolón). Es el representante de la sociedad en el ejercicio de la acción penal.

- ¿Usted cree que la proclamación adelantada por el tribunal electoral de los que fueron electos va a beneficiar al diputado Erico?

- No creo. El proceso que se le abrió a Erico ya está en marcha. El juez o el tribunal decidirá si hay riesgo de eliminación de pruebas, riesgo de fuga para que se lo aprese o siga en libertad.

- El se declaró inimputable con doble fuero...

- No. Inimputable no puede ser. Lo que puede ser es que litigue en libertad. No existe doble fuero. El no es, en rigor, senador. El artículo 185 (de la Constitución) dice: “En el acto de incorporación a las cámaras, los senadores y diputados prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo...”. Si no presta juramento no está incorporado. El no puede decir: “Ya no soy diputado. Ahora soy senador. Tengo fueros”. Pero él sigue siendo el sujeto del delito investigado. El reglamento interno de la cámara de Senadores dice en su artículo 5: “el juramento constituye la incorporación del senador electo a la cámara...”. Que le digan que fue electo oficialmente, eso no basta.

- Lo cierto es que los acusados de delitos usan la Constitución, las leyes, los reglamentos, se usa al Estado como escudo para tapar fechorías...

- Claro, porque se prevalecen de su poder. La ley suprema para un colorado es el poder. Ellos toman el poder como una especie de Rio Jordán, que le lava todos sus pecados. Ese es el significado...

- ¿Por qué hay tantos delincuentes mimetizados en las cámaras, sobre todo de Diputados?

- Esa pregunta me trae a la memoria una de esas reflexiones impresionantes del papa Francisco. El dice. “No podemos instituir una sociedad del desecho”, refiriendose a las personas que adquirieron cierta edad, por esa corriente que quiere despreciar a los mayores. Usted si examina la composición de la cámara de Diputados, el promedio de edad es de gente relativamente joven, de 40, 50. ¿Usted vio la cantidad de sinverguenzas que hay? Por eso no entiendo eso de tomar las cuestiones generacionales como un factor político. No tiene sentido. El “milagro alemán” lideró Konrad Adenauer. Cuando llegó al poder tenía 70 y tantos años y estuvo en el poder 14. Fue el creador de la OTAN, de la Unión Europea con De Gaulle. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa (87 años) cuando obtuvo el Premio Nobel a los 77 años. Le preguntaron qué significaba para él ganar el Premio Nobel a esa edad. Contestó recordando un episodio de Sócrates que ya era octogenario cuando estaba condenado a muerte. Sus amigos que fueron a visitarlo en la celda se sorprendieron al verlo que estudiaba el idioma persa. Uno le preguntó: “¿Qué estás haciendo Sócrates?”. “Estoy estudiando persa”, contestó. “¿Para qué estudias si ya estás condenado a tomar la cicuta?”, “Porque quiero conocer persa”, dijo. “Si, voy a tomar pero quiero aprender persa”. Para mí es una enseñanza sublime ese episodio de Sócrates, de persistir hasta el final.

- Monseñor (Ismael) Rolón me dijo en una entrevista: “es difícil encontrar un tipo de hombre sin verguenza sustancial”. Era para decir que no todos los que tienen poder son totalmente sinverguenzas...

- Desde luego que hay colorados muy buenos, muy honrados, honorables que quieren lo mejor para el país. Estoy totalmente con lo que dice el monseñor Rolón, con esa dimensión ética del cristianismo y el propósito de redimir a las personas con el perdón de los pecados.

- ¿Usted qué plantea a partir de ahora?

- Hay que darle al Presidente electo los 100 días que requiere para ver qué rumbo toma. La oposición tendrá que controlarlo.

- ¿Pero tendrán los opositores el coraje, la valentía, la independencia suficiente?

- Tenemos que ser conscientes. No podemos repetir lo que ya hicimos. Si seguimos repitiendo, el resultado va a ser el mismo.

- ¿Hay que sacarlo a (Efraín) Alegre? Todos hacen leña del árbol caído...

- A mí me dijeron que él va a dar un paso al costado. Las salidas extremas no corresponden. No podemos dejar de lado los estatutos y empezar una guerra. Ese no es el camino. Debe ser una salida dentro del estatuto del partido..