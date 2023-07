Último informe de gestión de Mario Abdo Benítez, en vivo: el presidente habló ante el Congreso

Mario Abdo Benítez dio su último informe de gestión como presidente de la República, ante el Congreso Nacional. La bicameral tuvo a senadores y diputados en sede del Congreso mientras que el mandatario se conectó en videollamada desde Palacio de Gobierno. Los detalles del discurso del mandatario en esta nota.

10:30 Rodolfo Segovia destacó el avance en la construcción de vías y accesos

El titular del MOPC, Rodolfo Segovia, habló sobre los avances en la construcción del puente Héroes del Chaco y la Franja Costera en Pilar.

10:25 Federico González: “seguridad es un gran desafío”

El ministro del interior, Federico González resaltó que a Mario Abdo le tocaron grandes desafíos en su gobierno. “Fue uno de los periodos más difíciles que vivió nuestro país en los últimos tiempos”. En materia de seguridad indicó que los desafíos son muy grandes. Resaltó “el golpe al narcotráfico” con el operativo A Ultranza fue sin precedentes. Igualmente, dijo que mucho depende del presupuesto con el que se cuenta darle mayores recursos a la lucha contra el crimen organizado.

10:22 Julio Borba: “el crecimiento en terapia (intensiva) fue histórico”

El ministro de Salud, Julio Borba, señaló que durante el gobierno saliente se consiguió un avance importante en la referido al sistema sanitario. Resaltó que durante la pandemia se aumentó de forma histórica el alcance de los servicios sanitarios. “Hubo un crecimiento histórico”, resaltó.

10:19 Óscar Llamosas: “Paraguay dio muestras de solidez”

El titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, resaltó que durante los cinco años de gobierno de Mario Abdo se consiguió una solidez financiera que se reflejó en la imagen exterior del país.

10:12 Luis Castiglioni: “somos un país con buen clima económico”

El titular del MIC, Luis Castiglioni, dijo que el informe de gestión de Mario Abdo fue muy fidedigno, que no solo dio datos corroborables sino que también mostró la visión que tuvo el gobierno durante cinco años. “Resaltó datos consistentes, muy categóricos y que son hitos de nuestros desarrollo económico”, remarcó.

09:53 Recordó a los compatriotas secuestrados

“Tenemos siempre presente a Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta, con quienes como sociedad tenemos una pesada deuda”, culminó.

09:52 Expresidentes deben ser “expresidentes”

“Paraguay necesita que sus expresidentes sean expresidentes y busquen condensar los grandes intereses nacionales. Que se entienda que traspasar el poder no debería suponer un problema. Que nadie está por encima de la ley. Que defraudar la confianza ciudadana carcome la posibilidad de desarrollarnos, porque incentiva comportamientos egoístas y frustra la creencia en el esfuerzo compartido”, enfatizó.

09:51 Defensa del modelo de producción

“Con dignidad y potencia, llevamos este último año al exterior, tiene que ver con la defensa de nuestro modelo de producción y el reconocimiento de las asimetrías como base de la integración regional”, resaltó.

09:50 Combate al lavado de dinero

“Somos un país comprometido con la cooperación y entendemos la importancia de adoptar medidas preventivas y sancionatorias. En esa línea, superamos la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, gracias al trabajo de modernización de nuestra estructura institucional para el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo.

09:49 Lucha contra el crimen organizado

“Mi postura sobre la lucha contra el crimen organizado es inflexible. Las redes delictivas transnacionales ponen en peligro nuestra forma de vida en democracia y pretenden sustituir las instituciones con dispositivos paraestatales”, recalcó.

09:48 Nuevo régimen de la Función Pública

“Remitimos al Poder Legislativo un nuevo régimen de la función pública, para profundizar la meritocracia y la profesionalización de los servidores, que está a la espera de ser analizado”, comentó.

09:46 Modernización hospitalaria

“Después de 40 años, de dos centros de alta complejidad como el Hospital de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur, y los más de 23 mil nuevos vínculos profesionales, puede observarse un punto de inflexión en la historia del sistema de salud paraguayo”, dijo.

09:44 Salud con más terapia intensiva

“La salud ocupó un sitio central en la perspectiva de este gobierno. Tenemos más de 277 nuevas Unidades de Salud de la Familia en lo que va del mandato y las unidades de terapia intensiva, que en el 2018 llegaban a 274, actualmente alcanzan 817″, resaltó.

09:43 Sobre educación

“Dejamos un itinerario para seguir construyendo la política educativa con la mayor legitimidad posible. Además, se ha alcanzado un récord de ejecución de los Fondos del FEEI en el 2022, hecho que permitió generar mayor impacto en la inversión en educación”, mencionó.

09:42 Apoyo financiero a microempresas

“El apoyo financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas fue una de las tantas herramientas de política pública cuyo desempeño logramos potenciar. Se otorgaron más de 40 mil créditos con garantía del Estado a través del FOGAPY”, comentó.

09:40 Política pública habitacional

“Solo entre junio de 2022 y julio de 2023 se han culminado más de 7600 viviendas, totalizando más de 28.000 culminadas, que hacen parte de las 37.000 soluciones que se vienen gestionando desde el 2018″, indicó.

09:36 Itaipú y el retiro de potencia

“Para este mes se tiene prevista la terminación de los trabajos de la subestación Yguazú y su interconexión a la Central Hidroeléctrica de Itaipú. Esta obra estratégica permitirá que el Paraguay pueda retirar el cien por ciento de la potencia que le corresponde de la Itaipú Binacional”, expresó.

09:35 Producción de agua potable

“El récord alcanzado por este gobierno en materia de producción de agua potable, implica un salto gigantesco en el abastecimiento de un servicio elemental y constitutivo de la vida digna”, resaltó.

09:33 Costanera Sur y Defensa Costera de Pilar

“Hemos cumplido con poblaciones con las que teníamos deudas históricas mediante obras como la Defensa Costera de Pilar y la Costanera Sur en la zona metropolitana”, dijo.

09:32 Destacó la red vial del país

“Se han habilitado obras fundamentales como el Túnel de Tres Bocas, que agilizará la circulación de vehículos en el departamento Central y el Corredor de Exportación Natalio-Cedrales, que conecta los puertos ubicados sobre el río Paraná”, citó.

09:31 Apertura económica a nuevos mercados

“Esta es una clara señal de que nuestro país está preparado para explorar otras áreas de negocio y abrirnos a nuevos mercados”, indicó.

09:28 El mejor clima económico de la región

“No hay que olvidar que fuimos el país de la región con la menor caída económica durante la pandemia La Fundación Getulio Vargas considera que tenemos el mejor clima económico de la región”, expresó.

09:25 Consolidar la democracia, prioridad

“El objetivo principal y más preciado de esta administración, consolidar la democracia, ha tenido un año más de éxito”, acotó.

09:22 “El manejo de la cosa publica no admite privilegiar sectores”

“Podrá haber diferentes corrientes de pensamiento, pero el pueblo paraguayo al que nos debemos es uno solo y el manejo de la cosa pública no admite privilegiar sectores”, dijo.

09:19 Arrancó el informe de gestión de Mario Abdo Benítez

Mario Abdo Benítez, presidente de la República presenta su informe de gestión ante el Congreso.

09:10 Natalicio Chase: “Yo no desconozco mi amistad con Mario Abdo”

Natalicio Chase dijo que no desconoce su amistad con Mario Abdo Benítez pero que cuando Colorado Añetete se convirtió en Fuerza Republicana, el bloque se disolvió y cada uno fue libre de tomar la decisión que consideraba acertada.

09:05 José Oviedo de Cruzada Nacional: “tenían que haber venido igual”

El senador José Oviedo de Cruzada Nacional criticó que Mario Abdo presente su último informe de gestión de forma virtual. Igualmente, lamentó que sus colegas de bancada no hayan asistido para escuchar al mandatario. “Tenían que haber venido igual”, acotó.

09:00 Bachi Núñez: “Marito se esconde para no dar la cara”

El senador cartista Bachi Núñez criticó a Mario Abdo Benítez por dar su informe en forma virtual. Dijo que el mandatario “se esconde para no dar la cara”. “Siempre fue un presidente virtual, así que, no me extraña que no dé la cara. Voy a prepararme para escuchar un país de las maravillas”, dijo.

08:45 El nuevo Congreso escuchará a Mario ABDo

Mario Abdo Benítez dará su último informe de gestión ante los senadores y diputados que juraron ayer en el Congreso.

08:30 Llegan al Palacio de Gobierno ministros y directores del gabinete de Abdo

Llegaron ya a Palacio de Gobierno para acompañar el informe del mandatario:

1. Hernán Hutteman, Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil.

2. Cesar Trapani, Ministro Asesor Jurídico.

3. Embajador Federico González, Ministro del Interior.

4. Oscar Llamosas, Ministro de Hacienda.

5. Bernardino Soto, Ministro de Defensa.

6. Julio Borba, Ministro de Salud.

7. Luis Castiglioni, Ministro de Industria.

8. Daniel Benítez, Ministro de Justicia.

9. Fernando Saguier, Ministro de MITIC.

10. Cayo Cáceres, Ministro de Desarrollo Social.

11. Edgar Colman, Ministro de la Juventud.

12. Diego Galeano, Ministro de Deportes.

13. Zully Rolón, Ministra de la SENAD..

14. Embajador Manuel María Cáceres, Director de Itaipu Binacional.

15. Nicanor Duarte Frutos, Director de la EBY

16. Félix Sosa, Presidente de la ANDE.

17. Arnoldo Wiens, Miembro del Consejo de Itaipu.

18. Francisco Petersen, Diputado Nacional.

19. Mauricio Espínola, Diputado Nacional.

08:21 Informe de gestión: se alistan en el Congreso para seguir la presentación de Mario Abdo Benítez

Tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados se alista para la reunión bicameral en la que el presidente Mario Abdo Benítez dará su último informe de gestión como presidente de la República. La bancada del Encuentro Nacional anunció que no participará de la reunión,