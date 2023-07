Zena juró tarde y alegó “problemas médicos”

“Quiero invitarle a la diputada Patricia Alexandra Zena Oviedo, que no pudo participar del acto de juramento porque tuvo un problema médico, por lo tanto le vamos a solicitar su presencia, pero necesitamos que los presentes votemos para dar fe de lo que estamos realizando”, afirmó el presidente saliente de la Cámara, Carlos María López (PLRA).

El secretario de la Cámara, Julio Cabrera leyó el artículo 13 del reglamento, que faculta al pleno a tomar juramento posterior a uno de sus miembros. “Todas las causas alegadas a favor de la inasistencia serán juzgadas por la cámara por simple mayoría de votos”, dijo citando textualmente el reglamento.

Los diputados Walter Harms (ANR, HC), Jorge Ávalos Mariño (PLRA), Raúl Latorre (ANR, HC), Carlos Núñez Salinas (ANR, FR) solicitaron aceptar la justificación y se le tome juramento, considerando el respeto a la democracia. El pleno dio trámite sin objeción.

Buzarquis se retiró por una urgencia de Salyn

El diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA) solicitó permiso para retirarse antes incluso de la votación de la mesa directiva, atendiendo a que su hermano, el senador Salyn Buzarquis (PLRA) debió ser internado de urgencia por problemas de salud.

“La política puede esperar, pero la familia está en primer lugar, me voy a retirar”, dijo el diputado Buzarquis, solicitando permiso al presidente de la Cámara no sin antes recriminar a sus correligionarios por no poder consensuar una postura única entre los 22, de cara a la mesa directiva.

Tras su retiro, las dos primeras votaciones se realizaron con los 79 presentes, pero ya en la votación para la vicepresidencia segunda el número de ausentes aumentó con el retiro de Daniel Centurión, Ariel Villagra y Miguel Martínez.