Chase dice que asumirá el costo de votar a Beto

Al ser consultado si que ocurrió para que se pase a las carpas de Honor Colorado, Chase dijo: “Mario Abdo Benítez sigue siendo mi amigo, esto es política no es una cuestión de amistad. Yo tomé una postura dentro de mi representación en el Senado como colorado de acompañar el bloque colorado para la elección de las autoridades de mesa directiva, y eso no significa que yo desconozca mi amistad con Mario Abdo ya que hemos trabajado juntos”, dijo el senador.

También se le consultó si no podría considerarse una traición su apoyo al cartismo, Chase dijo: “Lo que pasa es que nuestro movimiento que inicialmente era Añetete y después se convirtió como Fuerza Republicana, que era una conjunción de movimientos para un fin electoral ha desaparecido terminada la elección, y el bloque no se mantiene como movimiento se dividió en varias facetas y cada uno estamos liberados de tomar una decisión política que nos parezca correcta. Yo siempre voy a acompañar la decisión que me parezca correcta no importa el costo ni el precio, voy a mantener mis convicciones”, manifestó.