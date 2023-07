Tribunal de Conducta liberal carece de fuerza en estatuto

Surgen pedidos de expulsar del PLRA a los cinco senadores y ocho diputados liberales nuevos que dieron apoyo para que candidatos del cartismo presidan ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, el Tribunal de Conducta del PLRA está en precaria situación según su titular, Enrico Sachero. Los demás miembros de este órgano son Fernando Ruffinelli, Pablo Rojas, Armando Sosa Traverzzi y Elianne Amarilla, esta última incluso es hermana del senador Dionisio Amarilla, el primero en apoyar al cartismo.

Sachero indicó que el Tribunal no tiene lugar para sesionar y que no puede actuar de oficio siendo juez y parte si los “fiscales partidarios” no presentan sus investigaciones. Agregó que años atrás el estatuto del PLRA establecía sanciones claras, pero con las modificaciones de la Convención de 2017, se perdió claridad.

En cuanto al nuevo pedido de expulsión de diputados y senadores, este será remitido directamente a la próxima Convención Partidaria al no estar dirigido al Tribunal.

Al recapitular algunos casos, dijo que no hubo sanción a los políticos liberales acusados de apoyar a Daniel Mujica (YoCreo) a la gobernacíon de Alto Paraná. En cuanto a los 18 diputados acusados de “salvar” a la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, solo fueron “amonestados” los exdiputados Édgar Ortiz, Enrique Mineur y María López.

En cuanto a Julio Acevedo, exdirector de la cárcel de Tacumbú condenado por narcotráfico, dijo que sí fue expulsado del partido.

Sachero dijo que todos los liberales condenados deberían ser expulsados, pero para ello debe haber denuncias y procesos internos encabezados por fiscales partidarios.