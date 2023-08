Diputado de Cruzada denuncia amenaza de muerte por criticar a un cartista

El diputado Miguel Martínez (Cruzada Nacional) denunció hoy durante la sesión ordinaria de Diputados haber recibido el lunes, en reunión de mesa directiva, una amenaza de muerte presuntamente por parte de la líder de bancada de Honor Colorado y esposa de Justo Zacarías, la diputada Rocío Abed (ANR, HC).

Lea más: Justo Zacarías será como un “zorro cuidando el gallinero” como director de Itaipú, dice Miguel Martínez

“Acá por denunciar a corruptos estamos amenazados de muerte”, denunció el diputado Martínez durante la sesión sobre un episodio ocurrido el lunes en la reunión de mesa directiva antes de la llegada del presidente electo Santiago Peña.

“Que te digan: Voy a mandar a alguien para que te mate, y eso no se puede tolerar y eso por lo menos yo quiero denunciar”, dijo, y sostuvo que el motivo fue haber denunciado presuntos hechos de corrupción contra “Lucho” Zacarías.

“Me solidarizo con el colega Miguel Martínez, fuimos varios los colegas que el lunes en esa reunión que escuchamos la palabras textuales que escuchamos. Es gravísimo lo que ocurrió el lunes y no puede ser porque no estemos en una línea y no digamos los que quieren que digamos algunos, estén tratando de amenazar o amedrentar”, reclamó efusivamente el diputado Raúl Benítez (PEN).