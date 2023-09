Ministros en Itaipú: consejeros no pueden renegociar Anexo C del Tratado, aseguran

El exconsejero de Itaipú Eduardo Viedma aseguró que los miembros del Consejo de Administración de la binacional no pueden llevar adelante la renegociación del Anexo C del Tratado porque ello no forma parte de sus funciones. Esto mencionó ante las nominaciones de ministros del Gobierno en dicha instancia.