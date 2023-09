Buzarquis pide prudencia al actual presidente del PLRA

El legislador liberal Antonio Buzarquis mencionó que actualmente no pueden decir si Hugo Fleitas o Efraín Alegre es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Indicó que generan dudas todas las propuestas que salen en nombre del partido.

“Hasta que punto son legales y legítimas porque tengo entendido que la justicia no se ha pronunciado entorno a quien es el presidente del partido, entonces me pregunto que pasaría si el presidente del partido en el caso de Efraín Alegre es repuesto en el cargo ¿cómo quedan las propuestas de Fleitas?”, se preguntó.

“Creo que no es prudente en este momento que el presidente Fleitas realice planteamientos a nombre del partido, porque la prudencia me dice que tendríamos que esperar que la Justicia Electoral defina, y si dice que Fleitas es el presidente, pues bien, que a partir de eso tome la conducción política del partido y que lo haga, pero en este momento me parece imprudente, es exponerle al partido. Quedamos como un partido totalmente desorganizado, mutilado, sin cabeza ni orden, entonces creo que esto esta haciendo que muchas personas honorables y respetables se estén desafiliando del partido”, cuestionó el legislador liberal.

Nominación de liberocartista al frente de la Diben

Recientemente, el presidente Santiago Peña nombró al exdiputado Andrés Rojas Feris (PLRA, dionisista) como miembro titular del Consejo de Administración de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). El exlegislador por el departamento de Concepción tuvo un paso polémico por Diputados en el periodo pasado. Votó en varios proyectos controversiales con los cartistas.

El diputado liberal presume que hubo un tipo de acuerdo y una decisión política de parte del presidente Peña para confirmar al exdiputado Rojas Feris en la Diben.

“Hubo un acercamiento en su oportunidad (de Rojas con el cartismo), a mí no me consta, pero todos sabemos que cuando se da una designación es porque existe un pacto político, y cada uno escoge su hoja de ruta y ellos decidieron acordar en el periodo pasado, y lo van a seguir haciendo”, declaró.

Alegre, cuyo mandato iba hasta el 2026, fue destituido por la Convención del PLRA el 6 de agosto último. Dijo que fue un golpe cartista pero la disidencia lo acusó de perder la presidencia del país en tres ocasiones.