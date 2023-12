Eliminar “amigos con derechos” propone diputada para combatir el Sida

“Eliminar los amigos con derecho” fue la propuesta de la diputada María Constancia Benítez como medida para combatir el VIH. La parlamentaria hizo este comentario en la sesión de la Cámara Baja el pasado miércoles y causó revuelo en redes sociales.

La polémica intervención de Benítez fue en respuesta a la alocución de la diputada Johanna Ortega, quien se refirió a la cifra alarmante de infectados por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) en Paraguay, anticipando el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, conmemorado cada 1 de diciembre.

“Que termine el famoso ‘amigo con derecho’ (...) El ‘amigo con derecho¿ ¿qué hace? Que esta noche puedan pasar tranquilamente y mañana si te he visto no me acuerdo. Eso es un peligro, es un peligro eso de no tener pareja estable”, dijo la legisladora.

La legisladora argumentó que las relaciones sexuales sin compromiso son peligrosas porque aumentan el riesgo de contraer el virus. Además, señaló que el sexo casual puede conducir a la muerte por sida o cualquier infección oportunista.

Lea más: Instan a prevenir VIH con píldoras PrEP, en el Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida

Eliminar “amigos con derecho”: reacciones en las redes sociales

El comentario de Benítez en el pleno de la Cámara de Diputados tuvo repercusiones en las redes sociales donde los internautas criticaron severamente su postura.

“En el Día Mundial del VIH-SIDA una autoridad hace esta propuesta en lugar de proponer garantizar el derecho a la salud. Son un peligro para el país y nos avergüenzan a nivel mundial”, escribió @veronica_serafi.

“Por pelotudos así, el VIH sigue tan estigmatizado en la sociedad”, señaló @edgardozcarril1.

“Por favor inviertan en educación país!! Porque también es muy triste que nuestros diputados no hilen ideas y apenas sepan hablar! La intención es buenísima pero no se le entiende nada!!! (sic)”, comentó @ADITA_90.

Lea más: Aumento del VIH: ¿cómo prevenir el virus y a dónde acudir si lo tengo?

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: reflexión y acción global

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, conmemorado cada 1 de diciembre, es una fecha clave en el calendario global de la salud pública. Se trata de un momento dedicado a la educación, prevención y el reconocimiento de la lucha contra el VIH/Sida, una enfermedad que ha desafiado a la comunidad médica y alterado millones de vidas en todo el mundo desde su emergencia en los años 80.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este día brinda la oportunidad de mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial, destacando los esfuerzos realizados para combatir la epidemia y apoyar a las personas que viven con el virus. Es un llamado a la acción para mantener la lucha contra el Sida en la conciencia pública y alentar a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a participar activamente en la prevención y tratamiento.

Uno de los cometidos más importantes del Día Mundial del Sida es la lucha contra el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que viven con el VIH/Sida. Combatir los prejuicios es esencial para mejorar la calidad de vida de los afectados y promover una sociedad más inclusiva.