Hija del diputado “Bocha” Figueredo no aclara ingreso ni veloz aumentazo

“Yo empecé como contratada, empecé en oficinas parlamentarias, estuve en comisiones”, comenzó diciendo Camila Figueredo, alegando un supuesto proceso de ascenso, aunque cuando se le preguntó gracias a quién ingreso a la Cámara, la misma quedó totalmente fuera de lugar.

“Ah no, eso ya no puedo dar esa información”, sostuvo, evitando mencionar que en 2018, cuando fue contratada, el presidente de Diputados era Miguel Cuevas, que en las internas de esas elecciones postuló por parte de su equipo político a “Bocha” Figueredo como candidato a gobernador.

También se le consultó sobre el hecho de que antes que asuma su padre en junio del año pasado, su sueldo era de G. 3.500.000 y para septiembre ya se disparó a G. 15.014.162.

“Esa fue una coincidencia que se dio (aumento) Yo solicité por nota, que por favor se recategorice como profesional, porque yo anteriormente no era profesional, luego estudié, me esforcé muchísimo para ser economista y es lo que me dio a mi la posibilidad de ganar el salario que gano”, dijo. Lo que no contó es que otros funcionarios sin peso político, imploran desde 2019 ser recategorizados