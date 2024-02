Kattya: “La agenda país no puede estar bajo el látigo de un dictador”

A más de una semana de la destitución exprés de la senadora Kattya González del Senado, la exlegisladora alertó que, si el plan del cartismo se mantiene inamovible, el gran perjudicado será el presidente Santiago Peña, quien tendrá que cargar sobre sus hombros esta decisión en los próximos cuatro años.

“La agenda Paraguay, la agenda país no puede estar sometida a los látigos de un dictador (Cartes), no puede, sencillamente esa añoranza que ellos tienen es una cuestión muy difícil que tolere el pueblo paraguayo porque lo han dicho de manera pública y ellos están degradando la institucionalidad”, dijo en alusión a la orden que se dio desde el Comando de Honor Colorado para destituir a la senadora opositora.

La exlegisladora rescató que en líneas generales existe un “llamado de alerta” no solamente de las delegaciones diplomáticas sino de la sociedad. “Acá no se trata de Kattya, yo creo que eso tiene que quedar demasiado claro y me parece muy saludable de que en este momento se este poniendo en el foco del debate lo que significa vivir en democracia”, añadió.

Afirmó que existe un “proceso de autodestrucción, de deterioro institucional” y que deben dar lectura a eso. Consideró que las delegaciones diplomáticas fueron bastante claras en el sentido de hablar de democracia, de estado de derecho, de reglas de juego porque, por supuesto, ellos representan también a los inversores de sus países en el intercambio que hoy existe de bienes y servicio.

Indicó que esta clase política minoritaria, esta facción del Partido Colorado (cartismo), está imponiendo su visión hegemónica, autoritaria y de copamiento. Agregó que “si la ciudadanía se empodera de ese concepto, no nos puede ganar esa minoría mafiosa”, dijo la exlegisladora.

“Tenemos que ser capaces de entender que nosotros, que los paraguayos y las paraguayas somos la mayoría y ellos están obligados a respetar las reglas de juego democráticas”, enfatizó.

González sostuvo que nada de lo que está ocurriendo es casualidad y agrega que los paraguayos debemos entender “que debemos defender la libertad de expresión, libertad de prensa, la ironía y es el momento de iniciar un debate profundo en defensa de nuestras libertades ante el avance del autoritarismo”, dijo con relación a la denuncia planteada por la senadora Norma Aquino (cartista) contra la periodista de ABC, Letizia Medina.

Cuestionó el copamiento del cartismo en las instituciones y afirmó que más que nunca se necesitan de instituciones que salgan al paso de estos avances autoritarios que parecen insignificantes, parecen muy teledirigidos, pero que después buscarán avanzar a toda nuestra sociedad, y ya serán los gremios de estudiantes y docentes quienes no podrán manifestarse, por eso es importante unir nuestras luchas”, dijo González.