Partido Liberal denunciará a Tribunal Electoral por prevaricato

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentará una denuncia por prevaricato a los jueces electorales de la Segunda Sala de la capital, Teresita Clotilde Martínez, Santiago González y Miriam Cristaldo, que resolvió a favor de Dionisio Amarilla y demás parlamentarios que responden al cartismo.

Lea más: Titular del PLRA ratifica pedido de expulsión contra liberocartistas que expulsaron a Kattya González

En ese punto, la senadora Celeste Amarilla, en conversación con ABC, expresó que la denuncia será presentada en la Fiscalía General del Estado. “Vamos a pedir que se aparten los tres del caso”, resaltó. Hace días, un tribunal electoral resolvió la reposición en condición de afiliados a cuatro senadores liberales.

Tribunal resuelve dos causas similares de manera diferente

Manifestó que lo llamativo es que este tribunal juzga dos causas idénticas, pero de manera diferente. “Es el caso de Soria, que no hace lugar al pedido de medida cautelar, en cambio al caso de Amarilla sí”, denunció la parlamentaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANR expulsa a dirigente de Fuerza Republicana por criticar a Horacio Cartes

Refirió que llamó la atención la prisa con la que sentencian. “Dice que imprimen el trámite de riesgo. Este trámite en realidad explica que se aplicará en periodos electorales. No existe ningún motivo para ser aplicada en este momento porque no estamos en periodo electoral”, refirió.

Argumento del Tribunal es ridículo, dice Celeste

Explicó que pretenden justificar el periodo electoral porque se elegirá una mesa directiva de la Cámara de Senadores; sin embargo, Celeste calificó este argumento como ridículo. “Ellos no pueden ampararse en una mentira en un total desconocimiento del derecho, como lo están haciendo. La elección de la mesa directiva del Senado es un trámite interno, será en junio y no se habilita un periodo electoral. No hay tachas y reclamos, padrones. No es una elección”, detalló la parlamentaria.

Refirió que es evidente que existe una mano a favor de los cuatro parlamentarios Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Édgar López, que responden al cartismo y apoyaron la expulsión de la senadora Kattya González. “Son senadores vendidos al poder del dinero”, resaltó.

El prevaricato es cuando un juez resuelve en abierta violación a la ley. En este caso, la resolución del trámite de riesgo no condicen. Lamentó que existe un favoritismo a los que responden a Cartes.