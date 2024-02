Colombia abonó la mitad de lo que prevé pagar Paraguay por aeronaves

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió en su momento 25 Super Tucano ensamblados en Brasil por US$ 234 millones, que representa poco más de US$ 9 millones cada uno. Paraguay también analiza comprar 6 aeronaves de este modelo por US$ 121 millones. Ministro de Defensa, Óscar González, pide no satanizar estas inversiones.