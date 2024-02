Manifestación y cierre de ruta para defender compensación por Saltos del Guairá

“A pesar de las promesas en sentido contrario, es evidente que el gobierno de Santiago Peña se mantiene en la postura inicial de despojar a Saltos del Guairá de los recursos que recibimos mediante la ley 5.404/15 de compensación por los desparecidos Saltos del Guairá”, dijo el concejal municipal de Saltos Jorge Fleitas (ANR).

Añadió que, tras maratónicas sesiones de dialogo con el Gobierno central sin resultados positivos, llegó el momento de usar lo que en la lucha por los derechos de los pueblos es una herramienta de último recurso y manifestarse.

Lea más: Intendente de Salto del Guairá advierte que con sus colegas cerrarán el departamento de Canindeyú

Explicó que serán cerrados dos puntos de acceso a la ciudad, desde el lunes y por tiempo indeterminado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de ellos será el acceso por la ruta PY03 en el kilómetro 7 y el segundo será la frontera seca con Brasil, a la altura de la zona conocida como 29 de Septiembre.

El edil indicó que los manifestantes se concentraran en ambos puntos con cierre total de acceso a la ciudad hasta que el Gobierno retire del proyecto de ley de “Hambre Cero” el punto que habla sobre la eliminación de la ley 5.404/15.

“Es muy sencillo, solo saca ese punto y está solucionado”, agregó.

“Mano negra”

Según las autoridades municipales, la diputada colorada Cristina Villalba es la principal responsable del golpe económico que amenaza a Saltos del Guairá.

Su principal motivación sería la pelea que sostiene con el intendente local Héctor Morán (ANR-HC), quien la había declarado persona no grata en la ciudad.

Lea más: Cerrarán los accesos a Saltos del Guairá ante intención de suprimir compensaciones

El intendente Morán sostiene que la diputada Villalba se convirtió en la “mano negra” que está operando para “boicotear un recurso sagrado de los saltoguaireños”, actuando desde la oscuridad para evitar manifestaciones del pueblo, amenazando a los funcionarios públicos y otros para que no participen.

“Aparentemente Santi Peña no le conoce a esta señora y está cayendo en su juego. Nosotros no buscamos pelea con nadie, tanto es así que ni pedidos nada nuevos a este gobierno, solo exigimos que nuestros derechos conquistados mediante años de lucha no se toquen”, indicó.

Según el intendente, la intención de la diputada es desvirtuar la esencia del resarcimiento y lograr que, tras la eliminación de la ley actual, el dinero de los Saltos del Guairá sea repartido a los demás municipios del departamento que no fueron afectados por la desaparición de las Siete Caídas.