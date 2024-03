ANNP oculta jugosa bonificación que reciben sus asesores de presidencia

Puertos emitió un comunicado para señalar que el salario mensual de sus asesores no supera los G. 8.800.000, pero se “olvidaron” de incluir el jugoso desembolso que reciben en concepto de bonificación y responsabilidad en el cargo. No funciona su página web y no hay rastro de los desembolsos en concepto de viáticos.