Intendentes cartistas no rinden cuentas, según Contraloría

La Contraloría informó que no recibió la rendición de cuentas correspondiente al tercer cuatrimestre del uso del dinero público que recibió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el intendente de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC), quien no informó que hizo de los royalties y del Fonacide recibido hasta febrero. El jefe comunal tampoco pagó por sus funcionarios a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Asimismo está en falta el intendente de Carmen del Paraná Germán Gneiting (ANR-HC), quien si bien entregó su planilla del uso que le dio a los royalties, no informó el dinero gastado de Fonacide. Tampoco cumplió con el pago jubilatorio de sus funcionarios municipales.

En similar situación está el intendente de San Rafael del Paraná Carlos Benítez (ANR-HC), quien no entregó planilla de Fonacide, no pagó por sus funcionarios municipales, pero si rindió cuentas de los royalties. El intendente de Ybyrarobaná César Machuca (ANR- HC) entregó su planilla de royalties, pero no informó que hizo con Fonacide, tampoco pagó por sus funcionarios municipales ante la caja jubilatoria.

La Contraloría General también informó que el jefe comunal de Teniente Irala Fernández Óscar González (ANR-HC) entregó su planilla de royalties, pero no lo hizo el de Fonacide. Además no pagó por la jubilación de sus funcionarios municipales, asimismo el intendente de Fuerte Olimpo Moisés Recalde (ANR-HC) entregó su planilla de royalties, pero no informó el uso de Fonacide y no pagó por sus funcionarios ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

El Ministerio de Economía hasta febrero distribuyó entre las municipalidades G. 66. 487 millones en concepto de royalties y G. 21. 301 en concepto de Fonacide, según su planilla.