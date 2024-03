El IPS no tiene dinero para remedios pero paga millones a sus “asesores”

Abundan las quejas de los asegurados por la falta de medicamentos, insumos, mala atención y por la deficiente infraestructura que obliga a los familiares a aguardar por sus seres queridos en condiciones penosas, como sucede en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

Sin embargo, el ente previsional se da el lujo de contratar asesores externos, como es el caso de Weldon Walter Black Zaldívar, prometido de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien fue ubicado desde el pasado 3 de marzo en el departamento Jurídico, a cargo de José González.

La contratación salió a luz con la publicación de ABC Color el pasado domingo, que se respalda con la documentación que presentó el nuevo funcionario ante la Contraloría General de la República (CGR). Por el momento, no figura en la nómina oficial del IPS.

Según el documento oficial de la CGR, Weldon Black tiene un ingreso mensual de G. 15.000.000.

En un entrevista que hizo con la 1080 Monumental AM, negó que cobre dicho monto como asesor del IPS, sino este monto tiene que ver con sus ocupaciones personales como abogado y docente. Sobre ese punto, indicó que su sueldo en el ente previsional es de G. 20.000.000 bimensuales, es decir, cada dos meses.

Aseguró que el vicepresidente de la República no tuvo injerencia en su contratación como asesor y se autocalificó como uno de los mejores abogados del país.

Comentó que forma parte de una veintena de abogados que ingresó ahora al IPS a cargo de González, pero que otros fueron despedidos porque no gozan de la confianza de la actual administración.

Los montos que declaró

Según su D.J., el asesor del IPS tiene cuentas a cobrar por G. 1.794.400.000 y acciones en Pawel SA por G. 21.000.000.000. Sobre este punto, aclaró en la entrevista con radio Monumental que hubo un “error de tipeo”, y que sus acciones en la firma suman G. 2.100.000.000.

Black Zaldívar, en la Navidad pasada y en pleno auge del escándalo de los nepobabies, entregó el anillo de compromiso a Montserrat Alliana, primogénita del vicepresidente Alliana, muy cuestionada por ser metida “por la ventana” a la Cámara de Diputados con un salario de G. 18.274.300.

Faltan vacunas

Desde hace meses, siguen las quejas de los asegurados del IPS por la permanente falta de medicamentos y de insumos. Esto hace que en el Hospital Central, parientes de los internados deban montar guardia las 24 horas, pendientes de lo que deban comprar para la atención médica de sus familiares. A las carencias, ahora, se suma la falta de vacunas para enfrentar la alergia a los ácaros.

Su expadrastro está como consejero

José Emilio Argaña Contreras, fue designado como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a finales del año pasado como representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco). El mismo es expadrastro del nuevo asesor externo del ente Weldon Black, yerno del vicepresidente Pedro Alliana.

“De cercanía si pero de parentesco no. Fue mi padrastro porque mi madre actualmente está casada con otra persona”, explicó el yerno del vicepresidente al periodista Santiago González en la entrevista que mantuvo ayer por radio Monumental 1080 AM. Mencionó que el consejero del IPS no tuvo nada que ver con su nombramiento porque desde hace tiempo conoce a José González. “Desde que asumió el doctor José González el me comunicó la posibilidad de poder trabajar juntos, incluso tengo chats con el que demustran que fue mucho antes que se de la designación del señor José Luis”, agregó en otro momento. Comentó que su relación con González se traslada incluso en actividades gremiales.