La ANNP gastó casi G. 670 millones en viáticos para sus funcionarios

La ANNP no escatima recursos y en solo cuatro meses gastó casi G. 670 millones en concepto de viáticos según los registros oficiales. Se realizaron millonarios desembolsos para viajes al Japón. El ente, que tiene como presidente a Julio Vera Cáceres, no tiene página web y no rinde cuenta a los ciudadanos, como exige la ley.