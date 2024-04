Todos los opositores tienen que hacer “mea culpa”, pide Prieto, aspirante presidencial del 2028

- Fue muy criticada esa primera reunión que hicieron con los liberales y Payo Cubas en busca de la unidad...

- Entiendo que por ahí generó ciertas críticas de algunos sectores. Pero fue la primera reunión. Tenemos que bajar los decibeles y entender de que se trata de un proceso natural. Faltan cuatro años para las elecciones. Tenemos que sumar a todos y sentarnos, no cansarnos de hablar hasta encontrar un mecanismo inteligente y justo para elegir la mejor figura, la más potable y una vez que salga, que apoyemos todos.

- ¿Esas conversaciones se basan en los mismos parámetros que usaron en el 2023 para elegir al candidato a Presidente y que no se cumplieron?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Estamos empezando recién. Puede ser lo mismo, puede ser algo nuevo. No sabemos. De eso justamente es que comenzamos a hablar.

- ¿Cómo fue esa primera reunión? ¿Las heridas siguen abiertas? Está de por medio también la traición, una moneda común en la política...

- Es cierto. Las heridas están pero no podemos estar lamiendonos las heridas eternamente, y mirandonos y estar acusándonos siempre. Perdimos mal (en el 2023). Nos avasallaron y nos siguen avasallando ahora. Somos todos conscientes de eso. Ahora lo que tenemos que hacer es asumir la posición en la que estamos y convencernos de que tenemos que volver a juntarnos aunque no pensemos igual.

- ¿Es cierto que usted quiere postularse a Presidente?

- Yo obviamente tengo pretensiones en el 2028 pero, en primer lugar, yo quiero ganar la Presidencia para la oposición, sea o no yo el candidato. Para eso tenemos que estar todos unidos. Si no vamos a conseguir la unidad, yo ni voy a perder el tiempo apoyando un proyecto político. Yo espero que después de la derrota del 2023 hayamos aprendido la lección.

- Al senador liberal Ever Villalba no le gustó la reunión con Cubas. Dijo que es el “plan B” del cartismo. ¿Qué dice usted?

- Yo no me animaría a decir eso. Cuando me senté a hablar con Payo Cubas y con Efraín (Alegre) para el proyecto del 2023 yo noté una gran intención de Payo Cubas de aliarse y de ir a una encuesta para elegir al candidato pero me dí cuenta también que Efraín era muy duro. El no quería luego irse a una encuesta. Entonces, no me atrevería a decir que Cubas es el Plan B del cartismo. El quiso ser Presidente, tiene todo el derecho del mundo. Es más, levantó una cantidad importante de votos. Y bueno, perdimos, pero no podemos estar acusandonos de “cartistas” todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es asumir que estamos muy golpeados y juntar con paciencia todos los pedazos que quedaron para construir una oposición respetable.

- Villalba le acusa a Payo de ser el responsable de la victoria de la ANR.

- Acá todos somos responsables, no solo Payo Cubas. Es muy apresurado apuntar a una sola persona. Acá tenemos que hacer un mea culpa todos...

- El senador Líder Amarilla también apuntó a Cubas. “Representa la incoherencia”, dijo y proclamó que el partido Liberal tiene que tener su candidato propio...

- Son posturas válidas de cada uno pero yo siempre voy a mantener la postura de buscar la unión para potenciar un solo candidato. De lo contrario, nos vamos a encaminar a una nueva derrota. Obviamente, el senador Líder Amarilla es una persona muy importante para el proyecto futuro de quien quiera ser Presidente de la República. Tendríamos que sentarnos a hablar...

- Johanna Ortega también manifestó su malestar, Kattya González...

- Tengo entendido que se invitó y si no fue así, se los va a invitar a todos.

- ¿De quién fue la iniciativa?

- De Paraguayo Cubas con (Salyn) Buzarquis. Ellos me llamaron y yo como opositor dije sin dudar: “sí, voy a estar presente”. Así me comporté cuando me invitaron a la Concertación. Estuve hasta las últimas consecuencias. Nunca rehuyo del compromiso asumido.

- El tren va tomando velocidad y hay que empezar a abordarlo, ¿o es prematuro?

- Así es. Yo pido mantener la calma, no atacarnos más y dialogar para encontrar el mecanismo más adecuado. (Hugo) Fleitas, el presidente del PLRA insiste en la figura de la Concertación, cosa que me parece acertada. Uno se da cuenta que hay muchas figuras del PLRA que quieren esta unidad pero tenemos que sanar las heridas.

- ¿Ya tienen el remedio que hace falta?

- El diálogo y que no haya teléfono cortado. Yo pido que se guarden las críticas entendiendo que no todos pensamos igual y acercar los puntos de concordancia.

- ¿En ese diálogo entra Blas Llano que anunció su vuelta a la política?

- Blas Llano para mí es un actor muy importante de la oposición. El fue ideólogo de la candidatura de Fernando Lugo. Tiene experiencia en ganar elecciones y ganar la Presidencia. No podemos pegarnos el lujo de despreciar a una persona así.

- ¿Y Efraín Alegre, al que sus correligionarios lo mandaron a “cuarteles de invierno”?

- Alegre tiene que estar en el equipo. Fue derrotado en las elecciones pero para mí es una persona que nunca se rindió. Es alguien que se le plantó a la mafia y es claro que tiene que estar en este proyecto si ambicionamos llegar al poder en el 2028.

- Falta los que fueron expulsados del partido Liberal: Dionisio Amarilla y los otros acusados de “cartistas.”.

- No quisiera opinar mucho sobre las internas del PLRA pero repito, si queremos ganar tenemos que estar todos unidos. Tenemos que aprender a perdonar y construir. Tenemos que sentarnos y decirnos todas nuestras cosas: “me molestó lo que hiciste”, “esto no me gusta” pero todo con el deseo de avanzar. Yo no soy alguien que va a decir: “Soy mejor que vos” y dividir a partir de ahí, y terminar como en el 2023. Nadie puede considerarse ciudadano de primera ni declarar al otro de segunda. Acá estamos todos.

- ¿Cuáles son sus posibilidades?

- Vamos paso a paso. Primero tengo que terminar mi mandato como Intendente y conseguir que el electorado de Ciudad del Este elija a Dani Mujica en las elecciones del 2026. A partir de ahí yo creo que todo es posible si es que hacemos la tarea.

- ¿Quién es?

- Es asesor de la Intendencia. Fue candidato a gobernador de Alto Paraná. Ganó en Ciudad del Este y perdió en las periferias. Mujica levantó 100 mil votos.

- Los opositores se presentaron divididos...

- No ganamos porque el candidato liberal no descabalgó. Salió cuarto. Tercero salió el candidato de Payo (Cruzada). Landy, el colorado tuvo 130 mil. El candidato de Payo tuvo 36 mil y el del PLRA, 27 mil...

- ¿Qué pasó?

- Corrió dinero del cartismo. Los que impulsaron la candidatura del liberal Arturo González Drakefor, hoy están como cónsules. Iván Airaldi, liberal, está como cónsul en Brasil... Algunos se llaman “oposición” pero les gusta el dinero cartista.

- ¿Cuántos años tiene usted?

- Tengo 34.

- ¿Cuándo comenzó a incursionar en política?

- Empecé como gremialista en el Centro de Estudiantes de Derecho. En el 2015 fui electo concejal. En el 2019 fui electo intendente. En el 2021 fui reelecto intendente con mayoría en la junta municipal. También, en base a nuestro apoyo ganó un opositor en Minga Guazú. Hoy tenemos 2 diputados, 1 senador. Estamos creciendo...

- ¿Qué hace que la gente confíe en usted?

- Y yo creo que es la buena gestión. Tomamos una Municipalidad con 385 mil millones de deudas. La reducimos en un 80%. Es el municipio que más invierte en obras, en resultados. Tenemos una zona industrial. Dos empresas ya se están instalando. Van a generar 1.000 empleos. El sector privado confía mucho en nosotros. De 18 lotes de obras de empedrado que se hacían al año nosotros lo multiplicamos a 150 al año. Tenemos nuestra propia planta asfáltica. Ciudad del Este es el único municipio del país con buses eléctricos, público. Invertimos fondos propios de Fonacide, inclusive donaciones del sector privado en la mejora de la calidad y la infraestructura en educación. Es decir, tenemos logros gigantes que a la gente le gusta...

- ¿Qué lo diferencia de los anteriores?

- Aumentamos la recaudación en un 25%. Eso se nota en obras. Aparte nosotros no desviamos plata. Tenemos unas arcas municipales bien saneadas. Reducimos la cantidad de funcionarios de 3.500 a 2.300. Eso nos dio bastante margen para invertir.

- ¿El Gobierno lo ayuda o lo boicotea por ser opositor?

- Le doy un ejemplo. Estamos invirtiendo fuerte en espacios de esparcimiento para dar mejor calidad de vida a la gente. En el lado brasileño del Paraná están haciendo su Beira Rio (pasarela paralela al río) a un costo de 2.000 millones de dólares con fondos de Itaipú. Eso nosotros no podemos hacer. La inversión de Itaipú en Ciudad del Este es cero.

- ¿En quien se refleja a nivel de estadistas nacionales?

- En Eligio Ayala. Me gusta todo lo que hizo como gobernante. Levantó la moral de la nación. Armó el Ejército para la defensa del Chaco. Se preocupó por la educación. Fue uno de los grandes estadistas que tuvimos en la historia. Me gustaría seguir su ejemplo y llegar a ser por lo menos la sombra de lo que fue.

- ¿A nivel internacional?

- La gestión de Nayib Bukele en El Salvador es un ejemplo a seguir.

- ¿Y a nivel regional? Tenemos que convivir con los humores de los gobernantes que tenemos al lado, uno de izquierda, Lula, y otro de derecha, Milei...

- Tenemos que entender que somos un país mediterráneo, pequeño y entender también que nuestra salud depende bastante de la salud económica de ellos, de Brasil y Argentina. Necesitamos que a ellos les vaya bien...

- ¿Con quién simpatiza más: Lula o Milei?

- Yo me ubico en el centro. En mi grupo político tenemos gente que simpatiza con la ideología de izquierda y con la de derecha. Coexistimos porque nos interesa más los resultados. Yo me puedo llevar bien con el que sea. La corrupción no tiene ideología.

Sobre Santiago Peña

- ¿Cuál es su opinión del presidente Santiago Peña?

- Si yo era Peña iba a buscar mi emancipación del cordón umbilical. Me iba a empeñar en buscar mi libertad y tomar mis propias decisiones. Seguramente tiene buenas ideas, buenos proyectos, pero no puede llevar adelante porque es rehén de un equipo político demasiado fuerte y su destino es ser uno más del montón, sin pena ni gloria. La ciudadanía no está más para aguantar tanto despilfarro y repartija de cargos mientras la mayoría pasa hambre y le falta trabajo.

- Usted tiene varias causas judiciales. Le acusan de corrupción. ¿Qué hay detrás?

- En realidad estoy sobrellevando dos imputaciones totalmente infundadas. Estoy siendo denunciado por Kelembú (Celso Miranda del Movimiento Humanista Solidario) y un grupo de seccionaleros. Son denuncias infundadas destinadas a quitarme la Intendencia. Lo que más me sorprende y no me esperaba es que la Fiscalía comience a darle un cariz seudo legal inventando pruebas o buscando temerariamente llevar adelante esos procesos. A los que me persiguen les molesta los buenos resultados que estamos teniendo. Son los Zacarías Irún que quieren volver a potenciarse. Pero no les tenemos miedo. Lo que preocupa es que se están prestando elementos de la fiscalía y el Poder Judicial.

- ¿Porqué le persiguen si usted ya no puede ser más candidato a Intendente en el 2026?

- Es revanchismo político. Les duele todavía que les hayamos quitado la mamadera.