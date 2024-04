Ministra de la Mujer evade pronunciarse sobre agresión de Yamil Esgaib a mujeres periodistas

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, evadió posicionarse sobre la agresión del diputado colorado cartista Yamil Esgaib a las mujeres periodistas Fiona Aquino y Rocío Pereira, cuando fue consultada al respecto por los medios.

“El Ministerio de la Mujer, como ustedes saben, no se pronuncia por los casos. Nos pronunciamos de manera general con todos cada día, con todos los posteos que se realizan, con el pedido de no violencia, con el pedido de la concienciación y la no normalización de la no violencia, con los números que pueden acceder también para poder acudir al 137, al Sedamur, a todos los servicios que tiene el Ministerio”, declaró.

Agregó que se pasarían pronunciando si lo hacen de manera individual, porque tienen casos específicos todos los días. “Imagínense si tenemos que sacar un comunicado por cada caso, sería una cuestión asimétrica con los otros casos”, refirió.

Atención psicológica a víctimas de Esgaib

La ministra contó que están asistiendo a las dos mujeres periodistas que fueron víctimas de la agresión con psicólogos y que también ofrecieron asistencia legal para seguir el caso.

“Estamos pendientes de ellas en cuanto a lo que corresponde al Ministerio de la Mujer, que es la contención psicológica, ellas manifestaron que ya están con una abogada, pero igual nosotros también vamos a colaborar con ellas en lo que necesiten, en cuanto a lo que es materia legal y asesoramiento”, dijo.