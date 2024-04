Corte Suprema de Justicia debe ser rápida en caso Kattya González, afirman

“Creo que la Corte debería tomar también la decisión lo antes posible para dejar sentada también la independencia del Poder Judicial, ya sea fallando en uno u otro sentido, la Corte se tiene que expedir”, dijo el senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA)

Con relación al rechazo a la medida cautelar indicó que se puede entender que no hay una urgencia a modo de ver de la Corte, y por eso resolvió eso. “No hay manera de decir lo del tiempo, hay inconstitucionalidades que no se resuelven por años, no hay ninguna garantía ni medida”, manifestó Nakayama.

En el mismo sentido, el senador Ignacio Iramain (PEN) dijo que la Corte debe expedirse con celeridad más “cuando se daña la imagen de una República internacionalmente. Debería haber cierto apuro y cierta celeridad para adoptar decisiones pertinentes”, declaró el legislador que reemplaza a González tras su destitución, el pasado 14 de febrero.

Lamentó que exista una debilidad del Poder Judicial, y la Corte no considere algo trascendente, importante una violación tan salvaje a la Constitución Nacional como se ha hecho.

“Tardan en expedirse y esta medida cautelar que ellos la utilizan para cualquier cosa; como para hacer funcionar buses chatarras o para intervenciones a las municipalidades no la utilizan para una cuestión trascendente como es la restitución de una persona que ha sido desalojada injustamente”, expresó.

Añadió que si hubiera racionalidad en este país y fundamentación jurídica adecuada, sólida, “no queda ninguna duda que tienen la argumentación necesaria para poder resolver positivamente a favor e Kattya González esta situación pero este país es imprevisible”, afirmó el senador encuentrista.