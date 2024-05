Me culpan de filtrar casos de nepobabies, revela Kattya como motivo de su expulsión

La senadora expulsada del Congreso Kattya González (Partido Encuentro Nacional) anunció ayer a ABC que está escribiendo un libro sobre su cuestionada destitución materializada el 14 de febrero pasado. Reveló que el motivo que había colmado el vaso para “cortarle la cabeza” fue que Honor Colorado creyó que ella fue la que filtró los casos de presunto nepotismo en torno a hijos y otros familiares de legisladores acomodados en cargos públicos y con buenos salarios, comúnmente conocidos como los “nepobabies”.

“Imagínense, le quitan el mérito al periodismo de investigación, a la gente que realmente estaba haciendo su trabajo y dicen que me pongo de acuerdo con sectores de la prensa, y que me quedo en el receso parlamentario básicamente para pasar información. Que era yo la artífice de las filtraciones de informaciones que se dan en torno a los famosos nepobabies”, relató González.

Agregó no estar incluso de acuerdo con el término “suave” de “nepobabies”, ya que los considera directamente “nepochorros (ladrones)”. Añadió que el más ofuscado habría sido el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuya hija mayor, Montserrat Alliana Encina, fue la primera en saltar de la olla de podredumbre en torno a estos casos de nepotismo. “Hubo afirmaciones de que el propio vicepresidente de la República (Pedro Alliana) me culpaba a mí de haber expuesto a su hija públicamente. No es luego él el que le expuso a su hija. Yo era la que le exponía”, acotó.

Agregó que, aparentemente, pretendía que “se bajen los decibeles en torno a ese tema” y que, al estilo de la “mafia”, le comunicaron días antes de su expulsión que su sentencia ya estaba echada. “Ellos diseñaron este plan, el 27 de enero ellos tenían clarísima la política de que me iban a expulsar” y se lo hicieron saber a través de dos cartistas, que le dijeron: “Se decidió tu expulsión. Te avisamos porque tenemos códigos, para que veas cómo podés empezar a moverte”.

González tiene pendiente en la justicia una acción de inconstitucionalidad para recuperar su banca.

“Montse” Alliana, la primera

El 15 de diciembre del año pasado, nuestro diario publicó el caso del nombramiento en Cámara de Diputados de Montserrat Alliana Encina, con un millonario salario, sin concurso y aún sin poseer título universitario. El caso de la primogénita del vicepresidente Pedro Alliana fue el primero de casi un centenar de casos de “nepobabies” que fueron ubicados en el Congreso.

Hasta ahora, la joven sigue cobrando mensualmente G. 18.274.300 (en concepto de salario más beneficios), e incluso, su prometido Weldon Walter Black Zaldivar fue beneficiado en marzo pasado con un millonario contrato de “asesor externo” del Instituto de Previsión Social (IPS).