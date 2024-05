Paraguay recibirá de Itaipú mucho menos de los US$ 1.250 millones por los que alardea el Gobierno, según senador

Rafael Filizzola cuestionó que el Gobierno de Santiago Peña alardea de haber conseguido US$ 1.250 millones anuales con la nueva tarifa de Itaipú, cuando tan solo serían alrededor de US$ 116 millones anuales.

“Hasta ahora no tenemos nada por escrito. Lo que tenemos es una descripción de las negociaciones que publicó el gobierno, que a su vez se contradice con lo que dicen las autoridades brasileras a los medios del Brasil”, criticó.

Agregó que mirando el balance de Itaipú, el monto de US$ 1.250 millones anuales que señala Santiago Peña, que suma US$ 3.600 millones en 3 años, teniendo en cuenta que la variación de precio es de apenas US$ 3, el impacto termina siendo solo de US$ 380 millones, dividido entre 2 es US$ 190 millones. Indicó que Paraguay viene recibiendo alrededor de US$ 1000 millones en concepto de cesión de energía y gasto social, y a eso se adicionarían los US$ 190 millones.

Itaipú: “no sabemos de donde sacan los números”, cuestiona senador

Filizzola dijo que les preocupa de donde el Gobierno de Santiago Peña saca los números para asegurar que Paraguay recibirá US$ 1.250 millones anuales, considerando que el país ya recibía US$ 1.000 millones por cesión de energía.

“Como ellos dicen, también que van a mantener la tarifa, o sea que hay que pagarle a ANDE para mantener la tarifa, a esos US$ 190 millones hay que restarles US$ 70 y algo millones para mantener la tarifa, entonces ahí es que nos da a nosotros algo así como US$ 116 millones, ciento y algo millones de dólares, que en tres años no van a ser más de US$ 350 millones”, explicó.

Agregó que también es preocupante que Santiago Peña quiera utilizar el monto que recibirá Paraguay para calzar la caja, nuevamente de una manera opaca y fuera del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Paraguay ya no contará con fondos de Itaipú para el 2027

Filizzola dijo que los fondos que recibirá Paraguay de Itaipú, son especiales y excepcionales, con los que después del 2027 ya no se contarán, por lo que el país se debe preparar para lo que viene después del 2027.

“Fortalecer la ANDE, las líneas de transmisión, ver nuevas fuentes de energía, el 2030 vamos a usar ya toda nuestra energía, en fin, ese es el debate que nosotros esperamos del gobierno y no usar estas negociaciones como un motivo de propaganda”, criticó.

Agregó que la inclusión de los fondos dentro del PGN es una simple decisión política de la entidad, o sea que del Poder Ejecutivo y que Paraguay, como país soberano, puede hacer lo que quiera con sus recursos provenientes de Itaipú, así como Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva dijo que para que ellos sigan pagando una tarifa de luz de US$ 16, van a invertir todo eso que adicionalmente va a ingresar a Itaipú en el subsidio.

Inclusión de fondos de Itaipú en PGN es una cuestión democrática

Filizzola dijo que la inclusión de los fondos obtenidos de Itaipú con la nueva tarifa se deben incluir en el PGN no solo por una cuestión de transparencia, sino también por principio democrático porque el presupuesto se debate de una manera pública, abierta, la gente puede seguir el debate del presupuesto, entonces puede estar de acuerdo, en desacuerdo, ejercer presiones, movilizarse para hacer sus reclamos.

“Sin embargo, si están en Itaipú, el presupuesto se maneja entre cuatro paredes, con unos pocos consejeros que responden todos a un sector, ni siquiera al Partido Colorado, solo a un sector del Partido Colorado”, lamentó.

Agregó que en caso de que el Poder Ejecutivo se niegue a incluir los fondos al PGN va a evidenciar que usarán el dinero para el clientelismo y cuestiones electorales, como se ha venido usando siempre. “Ese es el gran fracaso de Itaipú. Hemos recibido muchísimos recursos que no lo hemos sabido aprovechar y en este momento estamos ante la situación de que en pocos años ni siquiera vamos a tener energía suficiente”, sentenció.