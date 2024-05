Citan a Rachid para que explique sobre filtración

El bloque opositor liderado por la senadora Esperanza Martínez (FG) espera que en la reunión el ministro de la Senad aclare qué ocurrió exactamente para que se hayan producido las denuncias que sugieren que el procesado por narcotráfico Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, era apoyado con datos sensibles que se filtraban desde la institución antidrogas dirigida por el convocado.

Según se presume, la estructura criminal desbaratada operaba con base a información clave que le filtraban funcionarios desleales de la Senad. El escándalo por la filtración de audios revela la complicidad entre funcionarios de la Senad y el narcotráfico cuando Mauro Ruiz Díaz era director de Inteligencia de la entidad.

La senadora Esperanza Martínez afirma que necesitan tener una información oficial, no oficiosa, sobre los hechos. “Queremos escuchar una opinión razonable de qué es lo que pasó, para que nosotros también podamos tomar medidas o tener una posición sobre este tema”, dijo la parlamentaria.

El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que los agentes especiales sospechados de colaborar con el crimen organizado deben ser apartados e investigados “pero nunca premiados con comisionamientos al Congreso, en nada más y nada menos que en la comisión de Lucha contra el Narcotráfico”, señala.

Rachid, en declaraciones anteriores, había dicho que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), había pedido que Ruiz Díaz sea comisionado al Congreso. El ahora exdirector de Inteligencia de la Senad figuraba en la comisión de Lucha contra el Narcotráfico, presidida por el diputado cartista Carlos Godoy.

El senador Filizzola refiere que preocupan las filtraciones, pero sobre todo que no haya novedades sobre el avance de la investigación penal a partir del reporte enviado por la propia Senad, y añade que el Ministerio Público debe dar explicaciones.

Para el legislador, la información sensible no debió haberse filtrado bajo ningún punto de vista, pues esa clase de dato en teoría se protege con códigos, por esta razón el senador quiere saber con qué medidas preventivas cuenta la Senad para proteger información sensible.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que quieren saber cómo la Senad está encarando la filtración de los datos sensibles. “El narcotráfico no es poca cosa”, dijo.

Rachid hasta ayer seguía sin confirmar su asistencia a la convocatoria requerida por senadores de la Bancada Democrática, que pretende realizarse mañana, en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores.