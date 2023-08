Sobredosis blanca y otras perlitas protocolares en la ceremonia de traspaso de mando

En principio el uso del tono blanco pleno no es incorrecto, sin embargo recurrir a otros colores claros es lo más recomendable según los expertos en moda y protocolo. Sin embargo, en el conjunto el desfile de invitadas emulaba más a una fiesta de colación que a una ceremonia protocolar de asunción al mando.

De hecho, además de la tarjeta blanca con el distintivo tricolor que recibieron las mujeres hubo una sugerencia extra que les llegó madiante mensajes de texto en el que recomendaban carteras discretas, vestidos tipo Jackie en tonos claros, zapatos discretos, incluso el uso de abanicos debido al pronóstico de altas temperaturas al filo de la mañana.

Para la experta en protocolo y ceremonial Auda Roig, lo que aconseja un código de vestimenta no está escrito en piedra. “Son recomendaciones a seguir, la persona es la que decide seguirla o no”. En ese sentido recuerda que para una ceremonia como la asunción al mando presidencial lo ideal es seguir esas recomiendaciones. En cuanto a los tonos están permitidos el blanco, los tonos pasteles no así los tonos estridentes y los estampados.

En cuanto al look de los hombres, estos no decepcionaron. Predominaron los trajes oscuros como el gris plomo, azul oscuro o negro. Las corbatas para este tipo de eventos debe ser lisa. Nada de estridencias y las camisas blancas. No se aconsejan las corbatas con diseños o dibujos, menos las a rayas. “Las corbatas a rayas son más ejecutivas más para trabajo y las de seda de un solo color son más formales para este tipo de ocasiones”, subraya Auda Roig.

De esa misma línea de pensamiento es el experto Luis De León quien va más allá y habla de cuáles son los tonos adecuados. “Para las mujeres se recomiendan colores neutros y suaves. Cuando hablamos de colores neutros o suaves estamos hablando de tonos pasteles como crema, marfil, celeste pálido e inclusive apostaría a que se puede ir también con un rosa pálido, no colores muy estridentes”, refiere De León.

El brillo no se recomienda para nada y tampoco el color negro que “no es muy bien visto”para un acto protocolar de día, recuerda Roig. En cuanto al uso de pantalones, la experta sostiene que Se recomienda no vestir con pantalones a no ser que sean anchos que dan la sensación de ser faldas. “Porque tenemos que modernizarnos más; hay cosas que van cambiando con el tiempo y los pantalones anchos ya son aceptados pero en forma de traje de calle sino una tenida formal. Tampoco se recomiendan pantalones ajustados. El modelo debe ser formal en todos los sentidos”.

En cuanto a texturas se desaconsejan los tejidos pesados como brocattos o encajes brillosos. “Las telas recomendadas son gasas, creppes o shantú de seda natural sin brillo, por ejemplo”, añade Auda Roig. “Las lentejuelas y transparencias”, señala Auda Roig.

Luis De León insiste en que la elegancia y la distinción deben primar en eventos comjo estos. Por ejemplo los vestidos muy ceñidos al cuerpo no son de buen gusto. “El look debe ser armonioso no es una noche de discoteca para ir con vestidos ajustados ni peinados demasiado elaborados”, sentencia el experto que en breve irá a Europa a actualizar sus conocimientos en la materia.

Respecto a los accesorios De León dice que los zapatos también tienen que ser bastante discretos. “Evitar en lo posible las plataformas porque en actos ceremoniales tanto el hombre como la mujer deben evitar mostrar la suela del zapato”.

De León finaliza diciendo que la regla de oro es: “Menos es más”. “Esa es la regla básica para justamente lucir y por supuesto que te sientas cómoda.