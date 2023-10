Recepción para presentar fragancia femenina

All of Me combina la frescura del rocío matutino con el aroma de los pétalos de rosa centifolia. La magnolia, el lirio negro y el almizcle, junto con el nardo, el sándalo y el geranio bourbon, contribuyen a su cautivadora composición.

La fragancia está elaborada por las perfumistas Dora Baghriche y Daphné Bugey, que dan vida al sueño de la diseñadora de crear la rosa abstracta más bella. La embajadora de la marca, la modelo Mica Argañaraz, ha sido elegida por encarnar la esencia con su personalidad cálida, carismática y segura de sí misma.