“Me hubieras dicho para sumir la panza”: se casó la pareja cuyo video de compromiso fue viral

Ya era el momento de llevar la relación a otro nivel y Julio planeó todos los detalles. El anillo, las flores e incluso vestir del mismo color que Gio.

Lo que este joven no esperaba era la reacción de su novia, que pensó que se trataba de una broma. “¿Es de verdad? No es cierto. ¿Si me vas a ...? ¡Nooo, Julio! ¿Por eso nos combinamos (en vestimenta)?”, fueron las primeras expresiones de la mujer al ver de rodillas a su novio. “Ay me hubieras dicho para sumir la panza”, expresó la chica al ver que estaban grabando la propuesta de matrimonio.

Cuando el video del compromiso se volvió viral, los usuarios coincidieron que se trataba de una verdadero y genuino pedido de mano.

Dos años después, la pareja contrajo nupcias y volvió a acaparar las redes sociales con imágenes de la unión. Los internautas enviaron sus buenos deseos hacia los nuevos esposos.