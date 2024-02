¿Quién tiene el cerebro más grande?: el “viral” de un programa español

Durante su participación, se enfrentaron a una pregunta que, si bien parecía sencilla a primera vista, demostró ser su talón de Aquiles: “¿De media, quién tiene el cerebro más grande? ¿Los hombres, las mujeres o los niños?”.

Lo que capturó la atención del público no fue el error per se, sino la lógica que emplearon para eliminar una de las opciones. Una de ellas exclamó con seguridad que la respuesta no podían ser “los hombres”, provocando risas entre las presentes al admitir posteriormente que sus comentarios eran en tono de broma.

La deliberación continuó con una serie de razonamientos peculiares, incluida la teoría de que, dado que en la prehistoria los hombres cazaban y las mujeres recolectaban frutos, estas últimas diferenciaban más colores y, por ende, debían tener un cerebro más desarrollado.

Este debate las llevó a distribuir su premio acumulado de 275.000 euros entre las opciones “niños” y “mujeres”, perdiendo finalmente todo el dinero al ser “hombres” la respuesta correcta.

Lea más: ¿Por qué no hay mujeres en la primera misión tripulada al espacio de la India?

¿Quién tiene el cerebro más grande?: reacciones en las redes sociales

El video que captura este peculiar episodio del programa español superó las 2,5 millones de visualizaciones en la plataforma X, generando más de mil comentarios en el proceso.

Las reacciones de los usuarios variaron desde el humor hasta críticas más severas, incluyendo comentarios que cuestionaban la lógica de las concursantes e incluso algunos de tono machista.

Lea más: La única mujer astronauta en activo no quiere inspirar solamente a las niñas

Entre los comentarios se encontraban observaciones sarcásticas sobre la elección de “niños” como respuesta, destacando la evidencia lógica de que se encuentran en una etapa de desarrollo y, por lo tanto, tendrían un cerebro más pequeño.

Otras reacciones incluyeron expresiones de incredulidad ante la respuesta proporcionada y críticas al utilizar el clip para justificar estereotipos de género.