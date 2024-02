Nueva York jubila a su ‘poli-robot’ y otros clics tecnológicos en América

1. Nueva York jubila a su ‘poli-robot’

Lo que en 1987 fue una fantasía cinematográfica de Paul Verhoeven, Nueva York lo convirtió en realidad con su versión de ‘Robocop’… pero el sueño solo duró tres meses.

Así es: el enorme robot policía al que le encomendaron patrullar la estación de metro de Times Square fue jubilado anticipadamente, con más críticas que resultados.

Según The New York Times, K5, que pesaba 200 kilos y no podía desplazarse por las escaleras (era más parecido al R2-D2 de ‘Star Wars’ que al Alex Murphy ‘resucitado’), habitualmente estaba custodiado por agentes mientras era fotografiado por curiosos y pasó parte de su vida laboral aparcado y cargando baterías en un local vacío.

Lea más: Nueva York "jubila" al robot policía de Times Square tras solo tres meses de trabajo

Tras su retirada, The Legal Aid Society consideró al robot un “gasto innecesario” sin propósitos “legítimos” de seguridad, aunque el alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que lo alquilaban por “nueve dólares la hora”.

Descansa, K5.

2. Y no acabó tan mal 2023 para las ‘Fab 5′, ¿no?

Si en el baloncesto universitario todavía se añora a los ‘Fab 5′ de la Universidad de Michigan, actualmente sus ‘pares’ tecnológicas, las ‘Big Five’, dominan el mundo, con una salud financiera envidiable.

Las cinco mayores empresas tecnológicas de EE.UU. -Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft- ganaron en conjunto 94.000 millones de dólares en un último trimestre que, en algunos casos, fue el colofón de un ejercicio espectacular.

¿La más destacada? Apple, que fue la primera en alcanzar una capitalización de tres billones de dólares, un hito que la semana pasada también logró Microsoft.

Como se dice: “Plata llama plata”.

3. El que a buen árbol se arrima…

Y como la casa que construyó Steve Jobs sigue siendo el rey (o la reina), los demás, así sean sus competidores, entienden que ‘si no puedes contra tu enemigo...’.

Con esto en mente, las nuevas y recién ‘desempacadas’ gafas y auriculares de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) de Apple, a la venta por el ‘módico’ precio de 3.499 dólares, incorporarán aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams y Copilot, una herramienta de IA.

Para ser más claros: si un usuario de las gafas Apple Vision Pro está, por ejemplo, lavando los platos, tiene la opción de ver un Excel o leer un PowerPoint en la pared de la cocina.

¡El futuro es ahora y eso lo saben amigos y rivales!

4. ‘Me también hablar en espanyol’

Y volviendo a nuestra favorita inteligencia artificial… Bard, el chatbot de IA de Google (y que desde ahora se llamará Gemini y tendrá una versión ‘avanzada’ de pago’), permite corroborar sus respuestas en español.

La ‘función de doble comprobación’ (double-check) deja que los usuarios puedan identificar contenidos similares en la web para determinar si las respuestas del bot se ajustan a la realidad.

Y para ello, Bard, ¡perdón, Gemini!, estará también disponible en más de cuarenta idiomas, incluyendo la lengua de Cervantes, y 230 países y territorios, desde la Antártida hasta Groenlandia.

Imaginamos que la firma del buscador más popular del mundo brindará un servicio avanzado y que nunca responderá con un: “Me no entender”.

5. Un unicornio busca ‘shegar’ a conquistar Brasil

Ser un ‘unicornio’ tecnológico en Latinoamérica es un gran logro. Ahora bien, conquistar Brasil no siendo originario del país de la ‘caipirinha’ y el ‘futebol’ es otra cosa…

Justamente eso es lo que pretende Globant, la empresa argentina fundada en 2003, tras adquirir la firma de consultoria brasileña Iteris, parte de su estrategia de expansión en el ‘gigante suramericano’.

Globant, que presta servicios a empresas como Google y el Banco Santander, con operaciones en 30 países, une la fortaleza de una compañía especializada en transformación digital y con cartorce años de experiencia en el mercado de Brasil, con clientes como Nubank y Globo.

¿Quién dijo que el tango no se podía bailar al ritmo de la samba?

6. Más que mil palabras… y durante mil años

Ya decía el refrán: ‘Una imagen vale más que mil palabras’. Y si esa misma imagen se toma durante mil años…

Ese es el propósito de la Cámara Milenio, una iniciativa de la Universidad de Arizona (UA), que fue instalada a comienzos de este año cerca de Tucson (EE.UU.), una ciudad fronteriza con México, que busca documentar en una sola imagen la crisis climática, urbana y social de esa región durante los próximos mil años.

Para conseguir la exposición de larga duración, se utiliza una técnica antigua conocida como cámara estenopeica, que básicamente produce una imagen basada en el descoloramiento producido por una prolongada exposición al sol.

“Este proyecto busca documentar el resultado de las acciones que la comunidad realiza día a día y el impacto que tienen en el medioambiente y en las generaciones futuras”, explicó a EFE Jonathon Keats, autor de la iniciativa.

Y claro, esa imagen ‘milenaria’ no la conoceremos nosotros ni nuestros hijos o nuestros nietos, pero ojalá sirva para concienciar a todos.

7. Mickey Mouse, a salvar el mundo… de ‘Fortnite’

Así como en ‘Fortnite’ hay un modo ‘Salvar el mundo’, la empresa del ratón Mickey llega a ‘rescatar’ a Epic Games, creadora de uno de los videojuegos más populares del mundo, con cien millones de usuarios mensuales.

Gracias a la medio bobadita de 1.500 millones de dólares, Disney se hará con parte del accionariado de esa firma, “probablemente nuestra mayor penetración hecha nunca en el mundo del videojuego”, según Bog Iger, CEO de una de las grandes compañías del entretenimiento, que sin embargo no precisó el valor de Epic Games.

Un día se pierde la exclusividad del Mickey Mouse original, el que salió en blanco y negro en 1928 en el corto ‘Stemboat Willie’, otro se ‘gana’ uno de los videojuegos más populares de la historia.

Así es la vida… y el poder de Don Dinero.