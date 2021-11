Me quiero vacunar pero mis padres no me dejan, ¿qué puedo hacer?

Si un adolescente quiere recibir la vacuna antiCOVID19 pero sus padres no lo permiten, por algún motivo específico, puede acudir a la defensoría pública para, primero, tratar de llegar a un acuerdo sin recurrir a ninguna instancia judicial y, posteriormente, en caso de no lograr que accedan a la inmunización, iniciar un proceso judicial.