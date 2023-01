Un cometa pasará luego de 50.000 años: ¿podrá ser visto en Paraguay?

Luego de 50.000 años de ausencia, el cometa “C/2022 E3 (ZTF)”, que proviene de los confines del sistema solar, cruzará nuevamente por el cielo terrestre.

Se trata de un pequeño cuerpo rocoso y helado, de un diámetro de apenas 1 km. Fue escubierto en marzo de 2022 por el programa “Zwicky Transient Facility” (ZTF), que opera el telescopio Samuel-Oschin del Observatorio Palomar, en California, según detalló la AFP.

Este cuerpo celeste brillará con todo su esplendor “cuando esté lo más cerca de la Tierra”, según indicó Thomas Prince, profesor de Física del Instituto de Tecnología de California, que trabaja para ZTF.

El cometa -que tendría un aspecto de color verde- fue detectado cuando cruzaba por la órbita de Júpiter y se espera que esta semana pase cerca del Sol, lo cual permitiría a los habitantes del hemisferio norte observarlo durante finales de este enero.

El C/2022 E3 (ZTF) después podrá ser visto en el hemisferio sur -del cual es parte Paraguay- para luego dirigirse hacia los confines del sistema solar, donde se presume que se originó.

Cometa C/2022 E3 (ZTF), ¿podrá ser visto en Paraguay y cuándo?

Nicolás Masloff, astrónomo aficionado de nacionalidad paraguaya, habló con ABC sobre este cometa. Según indicó, en nuestro país podría ser visto siempre y cuando no se desintegre en su totalidad durante su recorrido cerca del Sol.

“Las expectativas de visibilidad no son buenas porque no será un cometa muy brillante. Además, hay que tener en cuenta que este cometa tendrá su máximo acercamiento al Sol y cuando eso pasa, muchas veces estos cometas se desintegran. Si se da esto, no sería más visible para febrero, cuando se prevé su aparición en Paraguay”, comentó.

No obstante, indicó que estiman que -si sobrevive- el cometa será visible en Paraguay desde el 4 de febrero, siendo el 10 de dicho mes -mencionó- la fecha de mayor facilidad para la vista humana.

“El cometa será visible en Paraguay a partir del 4 de febrero, cuando esté ubicado en dirección norte, abajo de la estrella Capella y el 5 de febrero estaría a lado de esta estrella. Sin embargo, el 10 febrero sería más fácil ubicarlo cuando esté cerca del planeta Marte, en dirección norte”, indicó.

Agregó que el horario de mejor avistamiento de este cuerpo celeste sería -en dichas fechas- a partir de las 21:00.

Masloff, igualmente, aclaró que a finales de este enero se tendrá mayor precisión en lo que respecta la vida del C/2022 E3 (ZTF) y los detalles sobre su visibilidad para Paraguay.

Manifestó que en caso de que el cometa sobreviva a su paso cercano al Sol, astrónomos aficionados del Paraguay organizarían un evento para poder observar a este cuerpo celeste.