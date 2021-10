Mi reclamo es porque la municipalidad permite esto en los barrios residenciales. No podemos descansar en nuestra casa. En la Comisaría 7ma me dijeron que ellos no pueden hacer nada, porque la Municipalidad les autorizó. Entonces debemos aguantarnos el ruido, el desorden y que se bloqueen las calles y la salida de nuestras casas.

Silvia Salgueiro

