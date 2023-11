Cable muy bajo en Palma Loma

En pleno Palma Loma (Luque) en la calle Claudio Arrúa, se ve un cable muy bajo que puede estar hasta al alcance de los niños que van a la escuela del frente, Adrián Jara. “Esto no debería ser así; no sé si tiene o no corriente eléctrica pero es peligroso de igual manera”, indica el denunciante.