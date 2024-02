Video: Caminera explica por qué multó a un conductor que utilizó documentación digital

Un ciudadano denunció una supuesta multa irregular por parte de la Patrulla Caminera luego de haber utilizado su documentación en formato digital, algo que por ley es válido y debe ser aceptado por las instituciones correspondientes.

Según su relato, el conductor había mostrado su licencia de conducir en formato digital pero pese a esto, fue multado por G. 515.000 ante la carencia de este documento.

Ahora se dio a conocer un video sobre este hecho y también la jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, Patricia Ferreira, explicó que la multa no fue irregular ya que el conductor mostraba una captura de pantalla del documento y no la versión generada en el momento mediante la aplicación “Portal Paraguay”, que se encuentra disponible en los celulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La inspectora intentó verificar el código QR y no le validó porque esto expira a los cinco minutos. Esta persona no tenía su licencia de conducir en formato físico y el código QR de su versión digital no era válido; esta multa corresponde porque es carencia del documento”, detalló.

Lea más: Pese a legalidad, Caminera cobró multa de G. 515.000 a conductor por usar documento digital

Documentos digitales son válidos, reitera Caminera

Asimismo, la funcionara aseguró que los documentos digitales son válidos por ley mientras sean generados correctamente y el QR de estos sean válidos, pero de igual manera, recomendó también tener los documentos físicos para evitar un caso similar al denunciado.

“La Patrulla Caminera está totalmente capacitada para aceptar la documentación digital; nosotros estamos obligados a hacerlo o nos exponemos a sanciones”, aseguró.

Finalmente, reiteró que los documentos que controlan la caminera son: licencia de conducir, habilitación municipal y cédula verde.

Por otra parte, la ciudadanía se expone a pagar multas que van entre 5 a 10 jornales mínimos por el vencimiento o carencia de estas documentaciones, mientras que la falta de encendido de luces son 4 jornales de multa y no utilizar el cinturón de seguridad implicará un pago de 6 jornales mínimos.

Lea más: Pedrozo: resaltan la importancia de la rampa de frenado de emergencia