Pese a legalidad, Caminera cobró multa de G. 515.000 a conductor por usar documento digital

Gustavo Recalde denunció que fue multado por inspectoras de la Patrulla Caminera en el puesto de control de Asunción. El conductor venía desde Fernando de la Mora con dirección a Asunción por la avenida Eusebio Ayala, cuando en el viaducto de Madame Lynch, donde está el puesto de la Caminera, lo detuvieron dos inspectoras.

El conductor refiere que se encostó y tenía puesto el cinturón de seguridad. También llevaba las luces encendidas. Asegura que su vehículo no presentaba ningún inconveniente y estaba en regla, pues se trata de un modelo nuevo.

Al solicitarle los documentos la inspectora, Recalde le pasó la cédula verde y la habilitación, que estaban dentro del coche, pero se percató de que no tenía consigo su billetera, donde estaban su registro en físico y su cédula. Ante esto, le dice a la inspectora que de todas formas tiene sus documentos en versión digital en el portal de identidad electrónica.

Le insistió en que estaba en falta

“Yo ya hice esta gestión en enero del año 2023, porque venía leyendo en los portales que los documentos electrónicos eran válidos tanto para la Policía como para la Caminera. Pero no me dejó hablar y solo siguió insistiendo en que estaba en falta por no tener mis documentos”, dijo el conductor.

Siempre según el relato del denunciante, la inspectora le respondió que efectivamente tiene un dispositivo para verificar la identidad electrónica, pero que eso “iba a tardar” por lo que necesitaba los documentos en físico.

Ante esta situación, Gustavo Recalde desciende de su vehículo y trata de convencer a la inspectora, sin éxito.

En ese momento le informa que le harán la boleta de multa por no tener registro y habilitación. Le indican que debe ir a pagar la multa y que debe ir a traer indefectiblemente sus documentos en físico para que le pueda volver a entregar su vehículo.

Quedó sin vehículo y con su hija menor

Al verse sin más alternativas, Recalde bajó del automóvil a su hija menor de edad, y ambos solicitaron un servicio de la plataforma Bolt para ir a casa en busca de su billetera.

Una vez tuvo consigo sus documentos, volvió hasta el puesto de la Caminera. El entrevistado aclara que cuando exhibió a la inspectora su habilitación y la cédula verde del vehículo, ya le habían retenido ambos documentos.

Además, le advirtieron que si no pagaba y si no volvía en seguida, enviarían su coche al corralón.

Posteriormente, le entregaron la boleta de multa y le indicaron que debía ir a abonarla en una boca de cobranzas. Luego de caminar bastante buscando un local, abonó la multa consistente en G. 515.000 y regresó.

Perdieron el interés en el registro

Cuando volvió con la boleta pagada, le entregaron su cédula y su habilitación y le dijeron que podía irse.

Lo que más le llamó la atención a Recalde es que una vez pagó la multa, la inspectora ya no se interesó en mirar su registro, que era precisamente el documento por el que le había puesto trabas. “Yo le dije ‘¿y después?, ¿no era mi registro lo que necesitabas ver en físico y electrónicamente no podías verificar?’. Entró a su oficina y no me respondió nada. Al final, era para que yo pague la multa nomás todo este tema”, relató Gustavo Recalde.

“Voy a denunciar a esta gente”

Al llegar a su domicilio, el ciudadano se comunicó con su abogado, quien le aseguró que la identidad electrónica es absolutamente válida por ley. “Me dijo que es no es obligatorio tener mi registro en físico conmigo y que tenían que haberme aceptado los documentos digitales. Voy a denunciar a esta gente porque me hicieron pasar muy mal y pagar una multa totalmente injustificada. Todos mis documentos están al día”, detalló el entrevistado.

La Ley 7177/23 dice que la identidad electrónica es válida tanto para la cédula de identidad como para la licencia de conducir. Cuando el ciudadano realiza el proceso, los datos están cargados en la web. La normativa dice que es válido tanto el documento digital como el físico.

Las subinspectoras que le realizaron la multa son Mirian Colmán y Luz Portillo.

Cambiaron de postura sin explicaciones

ABC Color se puso en contacto con la inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera.

Le consultamos cuál es la postura oficial de la Patrulla Caminera sobre la identidad electrónica, teniendo en cuenta que el 27 de noviembre de 2023 habían dicho a nuestro diario que la identidad electrónica aún no estaba reglamentada en la Ley de Tránsito, por tanto, los conductores debían seguir teniendo su registro y su cédula en formato físico. De lo contrario, se expondrían a multas.

Llamativamente, la misma inspectora que en noviembre había hecho estas declaraciones representando a la postura institucional de la Patrulla Caminera, ahora se limitó a decir que “la Ley 7177/23 obliga a los funcionarios públicos la aceptación de los documentos digitales. De no ser así, el funcionario que no acepte la documentación digital es pasible de una sanción grave”.

Evidencian que multa es irregular

Al preguntarle los motivos del cambio de postura, se negó a brindarnos más explicaciones, limitándose a mencionar reiterativamente la nueva ley.

Posteriormente, nos hizo llegar un comunicado en el que consta que los documentos exigidos durante los controles “son igualmente aceptados tanto en formato físico como en digital”.

Con las declaraciones dadas por la vocera de la Patrulla Caminera, queda en evidencia que la multa aplicada al ciudadano es irregular.