Más de 10 caños rotos en el barrio Bella Vista: “Essap miente”, dice vecino

Un activista del barrio -quien pidió no ser identificado- denunció que está cansado de recibir denuncias de los vecinos y que tiene que pagar año tras año roto a las cuadrillas de la Essap porque si no, no aparecen.

“Hay caños rotos de hace 6 meses y sin embargo el presidente de la Essap alardea en sus redes sociales que están reparando caños rotos en cantidades cuando la realidad es otra. A veces tengo que pedir colaboración a los vecinos porque ya no cuento con recursos y por suerte algunos siempre me ayudan”, agregó.

Asimismo, también denunció que cuándo se repara un caño luego se quedan los famosos baches y la Municipalidad es lenta en tapar esos agujeros que podrían ocasionar accidentes o por otra parte, rompen los caños que están en el lugar.

Con esta crónica, los vecinos del barrio “Chiquito” esperan recibir algún tipo de respuesta por parte de la proveedora de agua, aseguran.