Ómnibus descompuesto y pasajeros atrapados en Asunción

Una unidad de la línea 19 se descompuso en las calles Gral. Díaz y Colón de Asunción, en plena hora pico. El colectivo obstruyó el tránsito y además, por motivos eléctricos, se bloquearon las puertas y los pasajeros no pudieron bajarse. El conductor tuvo que forzar con una palanca una de las puertas para dejar descender a los pasajeros. El chofer no devolvió los pasajes porque con el billetaje no existe esa alternativa.