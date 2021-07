La F1 y el MotoGP suspenden las carreras en Australia

La Fórmula 1 y el MotoGP no tendrán competencia en Australia a causa de las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno local debido a los rebrotes de coronavirus. “Estamos decepcionados por que no se pueda celebrar la carrera”, comentó Paul Little, el presidente de la Australian Grand Prix Corporation. “Confiamos en poder tener un calendario de veintitrés pruebas. Tenemos varias opciones para sustituir a Australia”, agregó sobre las carreras que estaban programadas para el 24 de octubre (MotoGP) y 21 de noviembre (F1). “Entendemos el desafío que enfrenta Australia con las actuales restricciones de viajes internacionales y la importancia de la vacunaciones”, agregó.

Las estrategias de las autoridades australianas para combatir la pandemia son desde el comienzo extraordinariamente restrictivas y son aplicadas con severidad cuando están diagnosticadas pocas decenas de casos de covid-19. Los confinamientos duros y cortos, las cuarentenas obligatorias y los movimientos cortos son habituales desde el arranque de la crisis sanitaria. La logística de un Gran Premio de F1, en un lugar como Australia, agrega otro elemento que hace inviable la celebración de una carrera de estas características con las limitaciones impuestas por el Gobierno, que asocia todos los rebrotes del virus a la importación de casos de viajeros del exterior.

El primer ministro, Scott Morrison, anunció que Australia reducirá a la mitad el número de llegadas internacionales con el objetivo de disminuir la presión sobre los centros de cuarentena obligatoria durante dos semanas. Desde el próximo 14 de julio hasta al menos el 31 de agosto, el país permitirá la entrada semanal a un máximo de 3.000 personas, principalmente con fines de repatriación. El país, que cerró las fronteras en marzo de 2020 y no tiene intención de reabrir hasta 2022, acumula casi 30.700 positivos, incluyendo 910 muertos, y vacunó con la primera dosis a un treinta por ciento de la población, mientras que solo un solo por ciento tiene las dos dosis.