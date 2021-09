El rally vuelve a ser una fiesta en Carapeguá

La pandemia por el covid-19 generó cambios sustanciales en el desarrollo de las competencias, incluyendo protocolos estrictos en la lucha contra los contagios. El Rally de Santaní de 2020 fue el último con presencia de público, los días 29 de febrero y 1 de marzo, para luego ingresar a una cuarentena que varió todo el esquema tradicional.

Diecinueve meses después, los aficionados podrán ingresar nuevamente a un tramo de carrera, cumpliendo con un protocolo que exige, para esta ocasión en particular, la presentación del carné de vacunación con las dos dosis. Por una cuestión de tiempo y organización, el Centro Paraguayo de Volantes no permitirá en este Rally de Carapeguá el acceso del público con una dosis o no vacunados, con la presentación de hisopado negativo, que sí está habilitado en el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y refrendado por la Secretaría Nacional de Deportes.

El acceso a los tramos estará habilitado desde las 18:30 de hoy, para la etapa de mañana, donde se exigirá el carné de vacunación y el abono de la entrada.

El control en los ingresos estará a cargo de la organización, con apoyo de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía local.

Los menores podrán acceder al tramo, pero acompañados por sus padres o una persona mayor que cumpla con el requisito.

Dentro del tramo, los aficionados tendrán que utilizar tapabocas y no se permitirán las bebidas alcohólicas.